الامارات | تراخيص الخيام الرمضانية رقمياً في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تراخيص الخيام الرمضانية رقمياً في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية أبوظبي استقبال طلبات المتعاملين للحصول على تراخيص إقامة الخيام والجلسات الرمضانية، عبر منصتها الرقمية «سمارت هب»، داعية الجمهور إلى أهمية التقيد بالمعايير الصحية وتأمين متطلبات الأمان الخاصة بالخيام الرمضانية، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات. وأكدت ضرورة اتباع الخطوات القانونية، واستصدار التصاريح المؤقتة الخاصة بهذا الأمر من الجهات ذات الاختصاص، التي من شأنها تأمين متطلبات السلامة والأمان لمرتادي هذه الخيام. وأكدت البلدية أن منصتها الرقمية تتيح للمتعاملين خدمة استصدار تصريح تركيب خيمة رمضانية مؤقتة خارج حدود القسائم السكنية، وخدمة تصريح تركيب خيمة إفطار صائم. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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