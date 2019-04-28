الامارات | محمد بن زايد يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، قائد القيادة المركزية الأميركية، الفريق أول كينيث ماكنزي.

وبحث سموه والمسؤول الأميركي، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، خصوصاً الجوانب الدفاعية والعسكرية.

كما تم، خلال اللقاء، استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حمّاد الشامسي، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي، اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، والوفد المرافق للمسؤول الأميركي.