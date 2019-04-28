الامارات | «طرق دبي» تنجز 75 مشروعاً ضمن «المدينة الذكية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تنجز 75 مشروعاً ضمن «المدينة الذكية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، إنجاز 75 مشروعاً ضمن برنامج المدينة الذكية والذكاء الاصطناعي، توزعت بين مشروعات المؤسسة الذكية، والبنية التحتية والمركبات الذكية، وإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي، والمواصلات الذكية والمستدامة.

وأكد الطاير دعم الهيئة لمبادرة تحويل دبي لمدينة ذكية تحقق السعادة والرفاهية للسكان، من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى، ونظراً إلى أهمية محور التنقل الذكي باعتباره أحد أعمدة المدن الذكية، وضعت الهيئة راحة السكان ورفاهية العيش في دبي على قمة أولوياتها في تخطيط وتنفيذ المشروعات، وتوظيف التقنيات الذكية لتقديم خدماتها للمتعاملين.

وقال: «أنجزت الهيئة حزمة من المشروعات والمبادرات الذكية، أهمها نظام (رقيب)، لرصد حالة السائقين في 300 حافلة، وأسهم في خفض الحوادث الناتجة عن إرهاق السائقين بنسبة 65%، وبدأت الهيئة تجربة تطبيق النظام في قطارين لترام دبي، كما أنجزت الهيئة تركيب كاميرات مراقبة بجميع مركبات الأجرة في دبي، البالغ عددها أكثر من 10 آلاف مركبة، وأسهمت الكاميرات في رفع مستوى رضا المتعاملين بنسبة 83%».

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وأضاف أن من المشروعات المنجزة، نظام «المرقاب»، الذي يُعنى بتنظيم ومراقبة قطاع الليموزين وشركات الحجز الإلكتروني E- Hail، ويوفر النظام حلاً لأبرز التحديات التي تتمثل في تنظيم وحوكمة شركات الحجز الإلكتروني، حيث انتهت من تركيب أكثر من 5200 جهاز في مركبات النقل الفاخرة، موزعة على 114 شركة نقل، كما ربطت جميع شركات الحجز الإلكتروني مثل «أوبر» و«كريم» بالنظام، ويقدر عدد الرحلات التي يراقبها النظام بنحو ستة ملايين رحلة.

وأشار الطاير إلى أن الهيئة أنجزت كذلك المرحلة الثالثة من النظام الآلي لمراقبة المسارات المخصصة للحافلات، الذي أسهم في خفض مخالفة المركبات العادية للمسار الخاص بالحافلات بنسبة 83%، وتحسين زمن وصول الحافلات بنسبة 20%، كما ركّبت نظام إشارات المشاة الذكية في 15 موقعاً، ويزيد النظام من خلال أنظمة استشعار ذكية أو يلغي الوقت المخصص للمشاة بناء على حركة الناس.

وأشار إلى استحداث برنامج الخرائط الحرارية الذكية في مركبات الأجرة، العام الماضي، الذي يوضح للسائقين مناطق المتعاملين عالية الطلب، ويجري تحديث البرنامج مباشرة بناء على البيانات المرصودة والمُحلّلة بطرق الذكاء الاصطناعي من مركز التحكم.

وقال الطاير إن الهيئة أطلقت، في النصف الثاني من عام 2018، نظام «محبوب»، أحد أكبر أنظمة المحادثة الآلية في المنطقة من حيث الخدمات التي يقدمها، والبالغ عددها 89 خدمة، ويوظف النظام تقنية الذكاء الاصطناعي في المحادثة مع المتعاملين، مع إمكانية طرح الاستفسارات والخدمات الاستعلامية من دون الحاجة إلى التواصل مع موظف مركز الاتصال.