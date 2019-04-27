افتتاح المعرض الفوتوغرافي الأول في "اللوفر أبوظبي"

افتتح معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، المعرض الفوتوغرافي الأول بمتحف اللوفر أبوظبي رسمياً، وذلك في إطار موسمه الثقافي "تبادُل فتفاعُل" وتحت عنوان "العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية 1842-1896".
وحضر الافتتاح سعادة سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وجان لوك مارتينيز رئيس ومدير متحف اللوفر في باريس، وستيفان مارتان رئيس متحف "كيه برانلي - جاك شيراك"، وسعادة لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى الدولة وعدد من المسؤولين.
ويسلط المعرض الضوء على تطوّر التصوير الفوتوغرافي منذ اختراعه وذلك عبر مجموعة نادرة من أولى الصور الفوتوغرافية التي التقطتها عدسات المسافرين والبحارة في الشرق الأوسط والأميركيتين وأفريقيا وآسيا والهند.
ويبيّن المعرض الذي يستمر حتى 13 يوليو 2019، كيفية انتشار فن التصوير بصفته وسيلة للعرض والتوثيق وأداة لاكتشاف العالم والثقافات والأشخاص، عبر مجموعة واسعة تضم أكثر من 250 صورة من أولى الصور في التاريخ، والتي تم التقاطها ما بين عامي 1842 و1896.
وتشمل الأعمال المعروضة صوراً استثنائية مُعارة من متحف "كيه برانلي - جاك شيراك"، والمكتبة الوطنية الفرنسية، و"المتحف الوطني للفنون الآسيوية - جيميه" ومتحف "أورسيه" و"الجمعية الجغرافية الفرنسية" و"المتحف الوطني للخزف - سيفر وليموج".
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يُذكر أن المعرض يُنظّم بالتعاون مع متحف "كيه برانلي- جاك شيراك" و"وكالة المتاحف الفرنسية" تحت رعاية بنك الشارقة، ويشمل مجموعة من أولى الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها خارج أوروبا.
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