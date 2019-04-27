نهائي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في ضيافة الشارقة اليوم

على ميدان الصالة المغطاة في مركز الشارقة للفروسية تنطلق في الثالثة عصر اليوم منافسات نهائيات النسخة الثامنة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، برعاية لونجين وإشراف اتحاد الإمارات للفروسية، وبالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية والسباق، والتي تتألف من 10 أشواط تقام على مدى ثلاثة أيام تبدأ اليوم وتختتم مساء السبت بعد غد، ويتنافس على ألقاب نهائي لونجين فرسان وفارسات قفز الحواجز من أندية ومراكز الفروسية بالإمارات من جميع الفئات المعتمدة لدى اتحاد للفروسية وهي وهي فئة فرسان المستوى الأول، المستوى الثاني، الناشئين (الجونيورز)، المبتدئين وفئة الفرسان الأطفال (الأشبال)، ويتنافس الفرسان في نهائي لونجين على ألقاب الدوري وجوائز مالية مجموعها (281) ألف درهم، وتحكّم المنافسات بقوانين خاصة بها، ويتنافس فرسان كل فئة عبر شوطين ويتم ترحيل نتائج الفرسان إلى الشوط الثاني.

منافسات اليوم الأول من ثلاثة أشواط بمواصفات الجولة الواحدة، وتبدأ بشوط لفئة (الجونيورز) على حواجز ارتفاعها (125) سم، يليه شوط الفرسان الأطفال على (105) سم ثم شوط للفرسان المبتدئين على حواجز ارتفاعها (110) سم.

منافسات اليوم الثاني (الجمعة)، تبدأ في الثانية بعد الظهر بالشوط النهائي للفرسان الأطفال من جولة مع جولة تمايز على حواجز (110) سم، ويعقبه شوط نهائي الفرسان المبتدئين بذات المواصفات على حواجز (115) سم، ومن بعده الشوط الأول لفرسان المستوى الثاني من جولة واحدة على حواجز (120) سم، والختام بالشوط الأول لفرسان المستوى الأول من جولة واحدة أيضاً على حواجز ارتفاعها (135) سم.

منافسات يوم الختام (السبت) من ثلاثة أشواط وجميعها بمواصفات الجولتين، الأول منها نهائي (الجونيورز) على حواجز (130) سم، ويليه شوط نهائي فرسان المستوى الثاني على حواجز (125) سم والختام بشوط نهائي فرسان المستوى الأول على حواجز (140) سم.

دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، ترعاه شركة لونجين ويشرف عليه اتحاد الإمارات للفروسية والسباق للموسم الثامن على التوالي، وانطلقت منافساته للمرة الأولى في الموسم (2011/2012)، وما زال محافظاً على تفرده عربياً وشرق أوسطياً، وبما يقدمه من مكاسب لفرسان وخيول قفز الحواجز، والتي تجاوزت الجوائز المالية القيّمة التي ينالها الفائزون وأصحاب المراكز المتقدمة في كل أسبوع، لتبلغ مرحلة الارتقاء بمستوى الفرسان والخيول معاً، منافسات الدوري بلغت 17 أسبوعاً واستضافتها أندية ومراكز الفروسية في كل من الشارقة، دبي، أبوظبي، العين ومنتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية. وسيمثل اتحاد الفروسية خلال اسبوع الختام حسام زميت، ولجنة التحكيم ترأسها ليزا حارب بمساعدة آخرين، ومسارات المنافسات يصممها الأوكراني مارك ديبيير والميادين يشرف عليها علي مهاجر بمساعدة آخرين.