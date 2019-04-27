المركز العربي للدراسات الجينية ينظم دورة مينا- مايو الأولي

دبي-24 ابريل 2019: تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وبالتعاون مع معهد ميولوجي، ينظم المركز العربي للدراسات الجينية – أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية- دورة تدريبية عملية متخصصة في العضلات بعنوان مينا-مايو خلال الفترة من 12 الي 14 أكتوبر 2019 بفندق روضة المروج بدبي- الإمارات.

وصرح الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية " تهدف الدورة الي زيادة الوعي بين المتخصصين في المنطقة حول هذه الحالات النادرة المعقدة والدائمة في كثير من الاحيان، و زيادة مهارات المتخصصين من حيث التشخيص ومعايير الرعاية وكذلك تغيير الدراسات الجينية، بالاضافة الي رعاية المشاريع التعاونية الاوروشرق اوسطية التي تهدف الي تحسين الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي للمرضي وذويهم في كل بلد من بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا."

كما أكد علي ان المركز العربي للدراسات الجينية يدرك مدي اهمية الدورات التدريبية وورش العمل للمتخصصين في علم الوراثة البشرية، لذا يطلق المركز سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والتي تستهدف المبتدئين في هذا المجال ، والتي توفر للمشاركين تدريباً علي احدث ما توصل اليه العلماء في مجال الوراثة البشرية".

وأضاف "ستقوم الدورة التدريبية بمناقشة الامراض العصبية والعضلية الرئيسية والتي تغطي المشكلات التشخيصية والعلاجية بما في ذلك: الضمور العضلي ، ضمور العضلات الشوكي واعتلالات التمثيل الغذائي، ونأمل ان يتم تطبيق هذه المهارات والدورات في العيادات والمختبرات، كما أن من المقرر ان تكون دورة مينا-مايو الاولي هي اول دورة تدريبية تعقد كل عامين بالتوازي مع المدرسة الصيفية لعلم الميولوجيا في باريس".

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من جانبه أشاد سعادة الدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس الامناء بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية بالنجاح الملحوظ لفعاليات المركز السابقة والتي أستطاعت استقطاب الباحثين والمختصين في علم الجينات ليس علي مستوي الإمارات فقط بل علي المستويين الإقليمي والدولي ايضا.

جدير بالذكر ان الدورة ستنظم بالاشتراك مع اخصائيي الجهاز العصبي العضلي في اوروبا والشرق الاوسط منهم : الدكتور أندوني اوتيزبيرا، من فرنسا، الاستاذ الدكتور اندرية ماربان من لبنان، الاستاذ الدكتور يان بيرون من فرنسا، دكتور وسيم فتح الله من الامارات العربية المتحدة، الدكتور ادوارد كوبليير من المملكة العربية السعودية، الدكتور طارق العزابي من الامارات العربية المتحدة.