صفقات مذهلة وجوائز سحب مغرية في "هوليداي شوبر" الذي يقام للمرة الأولى بالتزامن مع سوق السفر العربي...

يعد يوم المستهلك "هوليداي شوبر" الذي يقام للمرة الأولى على الإطلاق بالتزامن مع معرض سوق السفر العربي فرصةً لا تفوّت للأشخاص الباحثين عن قضاء عطلة مثالية في نهاية الأسبوع أو الاستمتاع بإجازة طويلة عبر الاستفادة من العروض الحصرية والصفقات المذهلة وجوائز السحب المغرية التي يوفرها لزواره على مدار يوم السبت 27 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي، مع الإشارة إلى أن فرصة الحصول على التذاكر عبر الموقع الإلكتروني باتت متاحة الآن.

وتشمل أحدث الصفقات التي سيتم الإعلان عنها خلال هوليداي شوبر عروض حصرية واستثنائية تقدمها مجموعة من العلامات التجارية الرائدة بما فيها "كريم" ومجموعة الرستماني و"فنادق ومنتجعات دانات" و"مسافر" و"مجموعة أمباسادور" و"كروز إكسبلور" و"مرحبا أفريقيا" و"فليكسات ساتلايت كوميونيكيشنز".

كما يوفر هذا اليوم لعشاق ومحبي كرة القدم جوائز سحب للفوز بتذكرتين لحضور نهائي الدوري الأوروبي في العاصمة الأذربيجانية باكو وتذكرتين أيضاً للأدوار النهائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا الصيف، ومثلهما لحضور إحدى المباريات الرسمية لمانشستر يونايتد في إنكلترا.

ومن العروض الأخرى، جوائز تتضمن الإقامة لشخص واحد في بودابست وفيينا وبراغ (غير شاملة تذكرة السفر).

وفي معرض تعليقها على ذلك، قالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: يشكل يوم المستهلك "هوليداي شوبر" فرصةً لا تعوض للمستهلكين في قطاع السفر والسياحة والضيافة مع وجود العديد من العروض المذهلة وجوائز السحب المغرية التي يوفرها. حيث سيشهد هذا الحدث الذي يعد جزءاً من أسبوع السفر العربي 2019 مشاركة واسعة لعدد كبير من وكلاء السفر ومشغلي الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية الذين يستهدفون إسعاد الزوار والحضور".

بدورها ستوفر شركة كريم عبر تطبيقها الذكي خصم يصل إلى 25% لعشاق السفر والعطلات الذين سيتنقلون من وإلى مركز دبي التجاري العالمي لحضور فعاليات يوم المستهلك عبر إحدى المركبات التابعة لها باستخدام الرمز الترويجي (IWANTAHOLIDAY). ليس هذا فحسب، بل إن الشركة ستوفر نقل مجاني إلى المطار لأول 100 شخص يحجزون عطلاتهم في هذا اليوم.

وتماشياً مع رسالتها ورؤيتها في تقديم "إجازات الأحلام" إلى عملائها، ستقدم الرستماني للسفر والعطلات خلال يوم المستهلك أسعاراً خاصة للرحلات السياحية في الصيف بالإضافة إلى خصومات بنسبة 5% على عطلات الصيف الشاملة. وفي الوقت ذاته، ستوفر مجموعة فنادق ومنتجعات دانات تخفيضات على الإقامة في فندق ميركيور جراند جبل حفيت العين، بالإضافة إلى خصومات على الإقامة والمأكولات والمشروبات والعلاجات الصحية "السبا" في منتجع دانات العين.

وسيقدم موقع السفر المتميز مسافر من جهته خصومات تصل إلى 20% لأول 50 شخصاً يحجزون من خلاله عطلاتهم إلى بعض الوجهات مثل فيتنام وروسيا وكينيا والصين وجمهورية التشيك والنمسا والمجر وفرنسا وسويسرا. وسيستفيد أول 50 حجزاً من خصومات إضافية بنسبة 50% لطفلٍ واحد ضمن العائلة.

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كما ستتيح سلسلة فنادق أمباسادور للزوار توفير 10% على باقات براغ ومارينباد المخفضة بالفعل، بينما ستمدد "كروز إكسبلور" رصيد الائتمان المجاني على متن السفينة للمتسوقين الذين يحجزون رحلات بحرية من البحر الأبيض المتوسط وشمال أوروبا عبر السفن (Koningsdam) و (Nieuw Statendam).

وستقدم "مرحبا أفريقيا" خمس رحلات مجانية مع أي باقة متكاملة تزيد قيمتها عن 5,000 درهم إماراتي للشخص الواحد، و50% خصم لخدمة النقل إلى المطار، و10% تخفيض على مجموعات مختارة من العروض إلى شلالات فيكتوريا وكيب تاون، بالإضافة إلى جولة بالحافلة وخدمة نقل مجانية لكل باقة من باقات كيب تاون الشاملة التي يتم حجزها خلال "يوم المستهلك".

ومع وجود العديد من الأماكن التي تجذب الزوار لمشاهدتها وتوافر الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها، فإن الزوار والحضور سيرغبون بلا شك في اطلاع أصدقائهم وعائلاتهم على ما يجري في هذا اليوم أثناء جولتهم في أروقة المعرض. لذا ستقوم شركة فليكسات ساتلايت كوميونيكيشنز بتوفير عرض باقة التجوال الحصرية فليكسيروم آيفون لهم.

وسيشهد هوليداي شوبر 2019 خصومات وعروض خاصة تقدمها مجموعة من الشركات المرموقة في هذا القطاع بما فيها "هوليدي فاكتوري" و "جلوبوس آند كوزموس" و "إيسكيبس باي جلوبوس" و "كوكس آند كينغز" و شركة نخال و مجموعة تايم للفنادق و رأس الخيمة و "هوليداي مي" وغيرها الكثير.

ويمكن للزوار مشاهدة مجموعة من أنشطة الترفيه العائلية على مدار اليوم، بما في ذلك العروض الثقافية وفن الخط والحناء والصيد بالصقور وتجربة السفر الجديدة والأولى من نوعها في العالم باستخدام تقنية الواقع الافتراضي (VR). كما سيطرح هوليداي شوبر الكثير من عروض المغامرات التي تتناسب مع مختلف الأعمار.

لحجز تذكرتكم لحضور هذا الحدث، يرجى زيارة: https://secure11.eventadv.com/holiday-shopper

تطبق الشروط والأحكام على كل عرض، ولمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى التحدث إلى أحد موظفي الشركات العارضة خلال هذه الفعالية.

تتوفر العروض حصرياً ليوم واحد فقط خلال "هوليداي شوبر" الذي يبدأ من الساعة 12 ظهراً لغاية الساعة 8 مساءً في القاعة رقم 1 بمركز دبي التجاري العالمي يوم السبت 27 أبريل 2019. يبلغ سعر تذكرة الدخول 50 درهم إماراتي للشخص الواحد مع دخول مجاني للأطفال ممن هم دون سن 12 عاماً.