الامارات | "أبوظبي للمعاشات": 1220 مؤمناً عليه جديداً في الربع الأول من 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبي للمعاشات": 1220 مؤمناً عليه جديداً في الربع الأول من 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي أن عدد المؤمن عليهم الجدد خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 1220 مواطنا ومواطنة، فيما تقاعد خلال الفترة نفسها 356 شخصا.

وذكر الصندوق في التقرير الإحصائي الذي صدر مؤخرا أن إجمالي عدد المؤمن عليهم في الصندوق يبلغ 88 ألفا و770 شخصا، مسجلا معدل 56% للذكور و44% للإناث.

وأظهر التقرير أن توزيع المؤمن عليهم حسب القطاع كان النصيب الأكبر للقطاع الحكومي بنسبة 66% من إجمالي عدد المواطنين المؤمن عليهم، فيما جاء القطاع شبه الحكومي بمعدل 25%، تلاه القطاع الخاص بنسبة 9% ..وبيّن التقرير أن إجمالي عدد جهات العمل التي قامت بالتأمين على المواطنين والمواطنات 1279.

وبلغ عدد المستحقين في الربع الأول من العام الجاري 9 آلاف و953 مستحقا يمثلون 3 آلاف و690 متقاعدا متوفى، حيث بلغت نسبة الذكور من المستحقين 81%، والإناث 19%، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عدد المتقاعدين 11 ألفا و643 مواطنا ومواطنة من بينهم 7 آلاف و953 متقاعدا على قيد الحياة.