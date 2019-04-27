ترانس جارد كاش تفوز بجائزة الشيخ خليفة للتميّز

جائزة الشيخ خليفة للتميّز، التي قدمها لشركة ترانس جارد كاش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هي ثاني وسام رفيع تفوز به ترانس جارد كاش خلال سنتين تقديراً لتميّز أعمالها، ورابع وسام رفيع تفوز به مجموعة ترانس جارد هذا العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 أبريل 2019، ("ايتوس واير"): أعلنت شركة ترانس جارد كاش ذ.م.م اليوم عن فوزها بجائزة الشيخ خليفة الذهبية للتميّز. ويذكر أن هذه الجائزة تقدم تكريماً للشركات التي تظهر تميّزاً في العمل والالتزام بالارتقاء المستمر، وقد قدمت لشركة ترانس جارد كاش خلال الحفل الختامي لجوائز الشيخ خليفة في 22 أبريل بقاعة قصر الإمارات في أبوظبي.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز قال جريج وارد، المدير التنفيذي لمجموعة ترانس جارد: "إن الفوز بجائزة الشيخ خليفة للتميّز من هذه المؤسسة المرموقة في دورتها السابعة عشرة يؤكد التميّز التجاري والتشغيلي لشركة ترانس جارد كاش والتزامها بمواصلة الارتقاء والتحسين على الدوام. فهذا الأمر يمثل العمود الفقري لاستراتيجية عملنا، وأنا فخور كل الفخر بهذا التقدير الذي حظيت به جهود فريقنا."

وتعتبر جائزة الشيخ خليفة للتميّز، التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عام 1999، معلماً ومنهاجاً للارتقاء المستمر، بهدف تعزيز التنافسية في قطاع الأعمال بدولة الإمارات.

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وختم وارد تصريحه بالقول: "إن نجاح أي شركة غير ممكن من دون وجود فريق عمل موهوب ومتفان في عمله. ونتائجنا التي حققناها هي خير دليل على ذلك، وكم أنا فخور باستمرار ترانس جارد في تقديم نموذج يحتذى في استراتيجية التحسين المتواصل والقوي للشركات ومؤسسات الأعمال بالمنطقة."

وهذه رابع جائزة تفوز بها مجموعة ترانس جارد عام 2019؛ فقد حازت الشركة مطلع شهر أبريل على جائزة دبي للجودة، وفي شهر فبراير حصلت الشركة على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال. وكانت شركة ترانس جارد كاش قد فازت سابقاً بجائزة دبي للجودة عام 2017 عن تميزها في الأعمال.

نبذة عن مجموعة ترانس جارد:

تأسست مجموعة "ترانس جارد، التابعة لمجموعة الإمارات ومجموعة الحيل القابضة، عام 2001، ويصل عدد العاملين لديها إلى قرابة 70,000 موظف. وتعتبر "ترانس جارد، التي تقدم حلولاً مرنة لكافة احتياجات التوظيف في دولة الإمارات، أكثر الخبراء موثوقية على مستوى المنطقة في مجال الأمن، وإدارة المرافق، وخدمات الأموال النقدية، وتأمين الموظفين المكتبيين، وغير ذلك الكثير. وتتمحور خبرات ترانسجارد، التي تجاوزت إيراداتها السنوية 2.8 مليار درهم عام 2018، حول توفير الموظفين المناسبين لعملائها في الزمان والمكان اللذين تبرز الحاجة فيهما إليهم بالضبط. لمعرفة المزيد عن الطرق العديدة التي تساعد بها ترانس جارد الأعمال والشركات على النمو في الإمارات، يرجى زيارة موقعها الإلكتروني www.transguardgroup.com.