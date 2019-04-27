سيتي سكيب أبو ظبي فرصة إستثمارية لكبار المطوريين العقاريين

توفر دولة الإمارات بيئة استثمارية غنية على المستوى الإقليمي والدولي، في مختلف المجالات، بما فيها الاستثمار في عالم العقارات، حيث تصدرت الدولة وفقاً لتقارير البنك الدولي العالم العربي في سهولة ممارسة الأعمال، ما يؤشر إلى المناخ الاستثماري الحيوي الملائم في الدولة، والجهود الحكومية لبناء بنية تحتية آمنة ومستدامة للأعمال، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب، ويتزامن ذلك مع أجواء تفاؤلية بتحسن مستمر في عالم الاستثمار العقاري مع انطلاقة سيتي سكيب أبو ظبي في نسخته الثالثة عشرة.

وأكد رجل الأعمال عمر عايش، رئيس مجلس إدارة نوبلز القابضة، بأن الاستثمار العقاري خلال 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يزال يوفر فرصاً جيدة للمطورين الذين يختارون المنتجات الصحيحة، ودراسة احتياجات المستهلكين وفق التسلسل الزمني الصحيح، خصوصاً أن دولة الإمارات من الدول التي تتميّز بيئتها بالهدوء والاستقرار والرفاهية، بالإضافة إلى عامل الأمن والأمان، ما يجعلها دولةً يتهافت عليها المستثمرون من كل بلدان العالم لإنشاء المشاريع الصغيرة والكبيرة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة نوبلز القابضة، على هامش معرض سيتي سكيب أبو ظبي، بأن الأسواق في المدن العالمية الرئيسية، مثل لندن وهونغ كونغ وموناكو، أصبحت مكلفة للكثيرين وبات المستثمرين يبحثون عن مدن أخرى توفر لهم مكاسب افضل والتي يسمح تخطيطها العمراني من تشكيل ملامح النمو وفرص تحقيق مكاسب للمطور العقاري.

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وأشار إلى أن هناك حزمة من العوامل والعناوين التي تدعم استقرار السوق العقاري بالدولة، من بينها قوانين الإقامة الجديدة، وقرارات التحفيز الاقتصادي، وتسهيلات ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى توجه الشركات لإصدار مشاريع جديدة تتماشى مع تغيرات السوق، والدخول في شراكات استراتيجية تعزز النشاط بالقطاع العقاري، وتسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة بالقطاع العقاري في الدولة، وغيرها.

ولفت إلى أن نوبلز تقوم حالياً بتنويع محفظتها الاستثمارية لتشمل الأراضي الصناعية والمستودعات في مدن عالمية لها فرص نمو جيدة في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن نوبلز التي تأسست في العام 2008، جاءت تتويجاً لسنوات عديدة من التجربة والخبرة في القطاع العقاري، مجسدة بذلك مفهوما جديدا في العمل يعتمد أفضل أساليب وطرق العمل، حيث تقوم رؤية نوبلز على اختيار الشركاء بعناية فائقة ممن يتمتعون بسمعة ومصداقية عالية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.