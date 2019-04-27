الهولندي هيرتوغ: واثقون من قدرتنا على اختتام منافسات دوري الخليج العربي ضمن المركزيين الأولين

أكد مدرب الجزيرة الهولندي داميان هيرتوغ على تصميم اللاعبين على الفوز خلال مباراتهم القادمة مع فريق الوصل واختتام منافسات دوري الخليج العربي بأفضل طريقة ممكنة بالحفاظ على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

ويحل الجزيرة ضيفاً على نادي الوصل في دبي يوم السبت في مواجهة يسعى فيها فخر ابوظبي للفوز وتعزيز فرصه الحفاظ على مركز الوصافة حتى نهاية الموسم الحالي

وباستثناء تعادله الإيجابي مع دبا الفجيرة في الجولة السابقة، فقد حقق الجزيرة الفوز بمباراتين من أصل آخر ثلاث مباريات له. وأعرب هيرتوغ خلال المؤتمر الصفي الذي عقد قبل مواجهة الوصل عن ثقته بمعنويات وأداء فريقه وأن اللاعبين يتحلون بالعزيمة والتصميم للبقاء في مواقع الصدارة واستكمال نغمة الفوز. وأضاف: "لقد أصبحت نتيجة المباراة السابقة من الماضي، ونركز الآن على الفوز في مواجهة الوصل على أرضه. نحتل حالياً المركز الثالث في دوري الخليج العربي، ولكننا نسعى جاهدين لاستعادة المركز الثاني، والطريقة الوحيدة للتحقيق ذلك تكمن بالتغلب على جميع الخصوم وإحراز المزيد من الأهداف".

وأضاف الهولندي: " لقد قمنا بمراجعة المباريات الأخيرة لفريق الوصل للعمل على تقليص هامش المفاجآت، ولابد أن نبذل قصارى جهدنا للسيطرة على مجريات اللعب لتحقيق أفضل نتيجة. وأنا واثق من أداء الفريق وقدرته على تحقيق ذلك".

سيخوض الجزيرة مباراته القادمة في ظل غياب جهود عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، مثل هداف الفريق علي مبخوت، وأحمد ربيع ومحمد جمال وخلفان مبارك والكاميروني سياني وسالم العيدي. وبالرغم من ذلك، يؤمن هيرتوغ بأن فريقه يملك القدرة والتصميم على تعويض تلك الغيابات المؤثرة، وألمح إلى إمكانية قيادة زايد العامري الذي سجل أول أهدافه في الدوري في المباراة السابقة، لخط الهجوم لما يملكه من قدرات هجومية.

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وعلق الهولندي على أداء اللاعب زايد العامري: "نجح الشاب زايد بلفت الأنظار إليه وإثارة إعجاب المشجعين، لإنه يشكل موهبة رائعة لكل من الفريق والمنتخب الإماراتي. انا سعيد جداً بمستوى التقدم الملحوظ الذي أظهره في الآونة الأخيرة. وأرى أن لديه فرصة كبيرة ليكون ضمن التشكيلة الأساسية للفريق خلال لقاء الغد."

وأكد هيرتوغ أنه بغض النظر عن اللاعبين الذين سيختارهم للمشاركة في مواجهة الغد، فإنهم سيكونون أكثر من قادرين على تحقيق الفوز، وستشكل مباراة الغد فرصة للاعبين لإظهار قدراتهم ومساعدة الفريق على إحراز التقدم.

ومن جانبه أوضح المهاجم البرازيلي ليوناردو بأنه وزملائه أمامهم مهمة صعبة في مواجهة الوصل، ويتحتم عليهم التركيز جيداً طوال المباراة ليتمكنوا من العودة بالنقاط الكاملة.

وقال: "أتوقع أن تكون مباراة مثيرة أمام الوصل الذي يملك فريقاً قوياً، ولكننا مستعدون للمواجهة. ونحن واثقون من قدرتنا على اللعب جيداً غداً. ولكن الأهم من ذلك، علينا أن نحرص على الفوز في المباريات المتبقية من الدوري والتحلي بالروح القتالية حتى نهاية الموسم، لكي نتمكن من اختتام الموسم ضمن المركزين الأولين.