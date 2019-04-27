"وزارة السياحة في سلطنة عمان" تسلط الضوء على جمال المقومات السياحية في السلطنة في نسخة هذا العام من...

- تستعد وزارة السياحة في سلطنة عمان لإلقاء الضوء على المقومات السياحية المتفرّدة التي تتمتع بها السلطنة، وذلك خلال مشاركتها في "سوق السفر العربي"، أحد أكبر الفعاليات الدولية في عالم السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يقام في الفترة من 28 أبريل الجاري وحتى 1 مايو المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. واستطاعت سلطنة عُمان في السنوات القليلة الماضية بأن تصبح من أبرز الوجهات السياحية في منطقة الشرق الأوسط في ضوء سلسلة من الحملات الترويجية الاستراتيجية التي نظمتها وزارة السياحة العمانية بهدف تعزيز مكانة السلطنة على خارطة السياحة الإقليمية والدولية. وفي إطار الانجازات المستمرة التي حققتها، قامت الوزارة بتطوير حزمة من الحملات الترويجية والأنشطة التي تسعى من خلالها ترسيخ مكامة السلطنة السياحية.

ويشمل جمهور الوزارة استقطاب الزوار المحليين والخليجيين والسياح من مختلف أنحاء العالم، بينما تهدف الحملة الترويجية الصيفية التي سوف تدشن قريباً الى القاء الضوء على عدد من الأماكن السياحية في سلطنة عمان والتي تشمل الترويج للمواقع السياحية التي تمتاز بدرجات حرارة معتدلة بما فيه الجبل الأخضر وجبل شمس وغيرها الكثير من هذه المواقع بالإضافة الى الترويج لموسم الخريف بمحافظة ظفار والذي يعتبر من أبرز المواسم السياحية التي يتوافد عليها السياح خلال فترة الصيف خصوصاً من السلطنة ومن دول مجلس التعاون الخليجي. كما سيتم الترويج للفعاليات والأنشطة في المواقع الطبيعية كالنزهات الجبلية، والرياضات البحرية إضافةً الى العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية التي سوف تحدث في السلطنة بما فيها العروض الفلكلورية التي تقام في دار الاوبرا السلطانية والفعاليات المصاحبة للأعياد الفطر والاضحى والتي تقام في معظم محافظات وولايات السلطنة وغيرها الكثير من الأنشطة والفعاليات التي تحتضنها السلطنة في هذا العام.

وسوف تقوم الوزارة خلال مشاركتها هذا العام في المعرض بإستعراض أحدث التطورات والخدمات والمرافق السياحية المتفرّدة في السلطنة للأسواق العالمية المشاركة لتعزيز مكانة السلطنة كوجهة سياحية مميزة في مختلف الفصول والأوقات تستقطب آلاف الزوار سنوياً من دول المجلس التعاون الخليجي والعالم. وسيتم خلال مشاركة الوزارة في المعرض التعريف بالمشاريع السياحية الجديدة بالسلطنة.

وتتمتع السلطنة بسمعة مرموقة في المجال السياحي حيث فازت السلطنة بالعديد من الجوائز في مجال السياحة واخرها كان جائزة أفضل وجهة سياحية للسفر عن طريق البر. وتأتي هذه السمعة نظراً للشراكات الاستراتيجية النوعية القائمة بين الوزارة والقطاعين الحكومي والخاص في عُمان، حيث تعمل جميع الجهات معاً على إطلاق مبادرات وبرامج سياحية جاذبة تسلط الضوء على تراث وثقافة الشعب العُماني العريقة. كما تحرص الوزارة على التعاون والتواصل مع أهم وكلاء السياحة العالمية عبر الانترنت لتقديم باقات سفر حصرية، حيث يعدّ استخدام منصات التواصل الاجتماعي والحملات الرقمية أولوية في مواسم الصيف والشتاء.

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وتعليقاً على المشاركة، قال سالم بن عدي المعمري، مدير عام الترويج السياحي في وزارة السياحة في سلطنة عمان: "نحن سعداء بأن نشارك في سوق السفر العربي الذي يعدّ منصة استراتيجية مثالية لاستعراض أحدث الخدمات السياحية والعروض التسويقية والخطط الترويجية التي تعزز تواجدنا كوجهة سياحية عالمية رائدة. ونركز هذا العام على باقات السياحة والضيافة الاستثنائية التي تقدّمها السلطنة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص".

وأضاف المعمري: "وتكملة لجهود الوزارة في توسيع الأسواق السياحية المستهدفة حيث تم مؤخراً فتح مكتب تمثيل سياحي في جمهورية روسيا الاتحادية وفي هذا العام نتطلع لفتح مكتب تميل سياحي اخر في جمهورية الصين الشعبية، والتي نتطلع من خلالها الى زيادة مساهمة السياحة في تحقيق التنمية الاقتصادية في السلطنة. ونحن نؤمن بأن هذا الحدث المميّز هو واحد من المنصات الفعالة في تعزيز التواصل مع شركائنا الاقليمين والدوليين، فضلاً عن مساهمة المعرض بالترويج لمنتجاتنا السياحية تماشياً مع الاستراتيجية السياحية العُمانية.

والجدير بالذكر، سيشارك المعرض في هذا العام تحت مظلة وزارة السياحة العُمانية 24 منشئة رائدة في القطاع السياحي، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى الترويج للمنتجات السياحية التي تقدّمها هذه الشركات في القطاع والتي تشمل : الطيران العماني ، فندق جراند حياة مسقط، منتجع أنانتارا الجبل الأخضر ، فنادق و منتجعات كراون بلازا، كيمجيز بيت السفر، فندق جراند هرمز ، فندق شيدي مسقط، فنادق و منتجعات الشنفري، منتجعات أيتكين سبنس، منتجع الملينيوم -المصنعة ،فندق الانتركونتيننتال، بهوان للسفريات, ، شركة أوت دوور لسياحة المغامرات، فندق سيكس سينسز خليج زيغي ،منتجع وسبا شانغريلا بر الجصة ،منتجع سماء، بلدية ظفار، فندق كمبينسكي -الموج ، فندق البستان - الريتز كارلتون مسقط، منتجع مسقط هيلز، الفواز للسفر والسياحة، منتجع أليلا الجبل الأخضر وطيران السلام.