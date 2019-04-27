المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تطلق مشروعين رائدين في ابوظبي

في ظل إطلاق "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" لمشروعين جديدين في إمارة ابوظبي ، قال معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان ، رئيس مجلس إدارة المؤسسة : "يعد إقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الإقتصادات في المنطقة وأكثرها إستقراراً ، فضلاً عن ان القطاع السياحي وتنمية المجتمع يأتيان على قائمة أولويات قيادتنا الرشيدة . وفي هذا الصدد تُطلق المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق مشروعين جديدين بمعايير ومواصفات عالمية لتلبية الطلب المتجدد على قطاع الشقق الفندقية والخدمية مما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء مجتمع متجدد ومواكب للتطورات ومتطلبات السنوات القادمة" .

كشفت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق عن إطلاق مشروعين جديدين في العاصمة ابوظبي ، حيث انطلق العمل في مشروع سكني متطور وآخر فندقي بعد إقرارهما من قبل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان . ويهدف المشروعان الى مواكبة الطلب المتجدد والمختلف في قطاع سياحة الأعمال والخدمات ، وذلك تماشياً مع خطة "غداً 2021" وخطة "ابوظبي 2030" .

ويندرج المشروعان في إطار خطة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق لتوسيع عروض الشقق الفندقية الخدمية في ابوظبي خلال ثلاثة أعوام وتلبية طموحات العاصمة الإماراتية في تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية لسياحة الاعمال والسياحة العائلية والثقافية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن التزام المؤسسة بخطط أبوظبي الاستراتيجية التي من شأنها ان تحرص على الإستعداد لمتطلبات المستقبل .

ويقع المشروع الأول ’كابيتال فيوز‘ في قلب منطقة المعارض الجديدة ، على مقربة من مركز أبوظبي الوطني للمعارض. حيث تبلغ قيمة الإستثمار للمشروع بالإضافة للأرض حوالي 700 مليون درهم إماراتي . ويأتي المشروع ثمرة تعاون مشترك بين المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق و’سينو جلف‘، ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2021. سيضم المشروع شقق سكنية تتألف من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم وذلك ضمن محفظة أكبر تضم 319 شقة سكنية بالإضافة إلى 323 شقة خدمية .

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أما المشروع الثاني ’إنتركونتيننتال جراند مارينا ريزيدنس ، سيقام في منطقة البطين ويضم 130 شقة فندقية فاخرة تتنوع بين إستديوهات وشقق متنوعة المساحات من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم مطلة على البحر والشاطىء الخاص ، وتقع على مسافة سير على الأقدام من المرسى . وتبلغ قيمة الاستثمار في المشروع حوالي 400 مليون درهم إماراتي مع توقعات بانتهاء أعمال البناء الجارية وافتتاح المشروع مطلع عام 2021.

وسيحظى سكان وضيوف كلا المشروعين بسهولة الوصول إلى المرافق الفاخرة ، بما في ذلك مطعم متنوع يقدم خدماته طوال اليوم ، إلى جانب حوض سباحة ونادي صحي ورياضي ، بالإضافة إلى مسار للركض في ’كابيتال فيوز‘ ومرسى يخوت وشاطئ خاص في ’إنتركونتيننتال جراند مارينا ريزيدنس‘.

كما تشير تقديرات المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق إلى توقع انطلاق العمل في مشروع ’الريتز-كارلتون جزيرة السعديات‘ بحلول نهاية عام 2019 أو بداية عام 2020.