الفنانون الصغار يتألقون ويخطفون الأضواء في الدورة الخامسة من مسابقة تويوتا الفنية لسيارة الأحلام

أعلنت الفطيم تويوتا عن أسماء الفائزين في الدورة الخامسة من مسابقة تويوتا الفنية لسيارة الأحلام، وذلك في حفل خاص لتوزيع الجوائز أقيم في السركال أڤنيو في دبي.

وتعتبر مسابقة مسابقة تويوتا الفنية لسيارة الأحلام مبادرة عالمية تجري في 81 دولة، وتستقطب سنوياً أكثر من 900,000 مشاركة من الأطفال حتى عمر 15 عاماً. وتتيح طبيعة المسابقة للأطفال التعبير عن أفكارهم المبتكرة وإطلاق العنان لمخيلتهم الفنية اليافعة، حيث يتم الطلب منهم تخيل ووضع تصور لأفضل سيارة تقدم حلولاً للمشاكل في العالم.

وفي هذا العام، شهدت المسابقة مشاركة ما يزيد على 950 لوحة من 22 مدرسة من كافة أرجاء الإمارات. واعتمدت معايير الحكم على الرسومات المشاركة في مسابقة تويوتا، على تفردها ونجاحها في تنفيذ مفهوم اللوحة، إضافة إلى موهبة وقدرات الطفل الفنية.

وتعليقاً على هذه المسابقة الرائدة، قال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة للفطيم تويوتا: "في كل عام نشعر بالدهشة لمستوى الإبداع المتميز في اللوحات التي يقدمها الأطفال المشاركون في مسابقة تويوتا الفنية لسيارة الأحلام، وفي العام الجاري تجاوزت الرسومات مجدداً توقعاتنا. لقد شاهدنا عدداً من الأعمال الفنية المبتكرة، وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل للفنانين الصغار ومعلميهم لمشاركتهم في المسابقة، ولما بذلوه من جهد وعمل دؤوب".

يشار إلى أن الأطفال الذين سيتأهلون للمراحل النهائية في المسابقة العالمية، سوف تتم دعوتهم برفقة آبائهم أو أولياء أمورهم للذهاب في رحلة إلى اليابان للمشاركة في الحفل العالمي لتوزيع الجوائز الذي سيقام في شهر أغسطس 2019. وأثناء تواجدهم في اليابان، سيقوم الفائزون بزيارة إلى مصنع شركة تويوتا، والتعرف على العديد من جوانب الثقافة اليابانية العريقة.

وتنقسم المسابقة إلى ثلاثة فئات عمرية؛ الفئة الأولى أقل من 8 أعوام، والفئة الثانية من 8- 11 عاماً، والثالثة من 12- 15 عاماً، مع جوائز ذهبية، فضية وبرونزية لكل فئة عمرية.

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أسماء الفائزين بالجائزة الذهبية:

(الفئة العمرية الأولى: أقل من 8 أعوام) محمد عمار عقيل راو، البالغ من العمر 6 أعوام، من مدرسة جيمس ويلينجتون الابتدائية، عن لوحة "سيارة أحلامي من تويوتا".

(الفئة العمرية الثانية: من 8 إلى 11 عاماً) براثيكشا مينون ساتيانارايانان البالغة من العمر 10 أعوام من مدرسة ليدرز الخاصة في الشارقة، عن لوحة "تويو حامية الأطفال".

(الفئة العمرية الثالثة: 12-15 عاماً) براثيك كريشنان مينون ساتيانارايانان، البالغ من العمر 14 عاماً، من مدرسة ليدرز الخاصة في الشارقة، عن لوحة "تويوتا مانحة الأعضاء".

أسماء الفائزين بالجائزة الفضية:

(الفئة العمرية الأولى: أقل من 8 أعوام) شيفاني أدوري البالغة من العمر 5 أعوام من مدرسة ليدرز الخاصة في الشارقة، عن لوحة "سيارة السفر العالمية ]للسلام والوحدة[".

(الفئة العمرية الثانية: من 8 إلى 11 عاماً) سارة شاودوري البالغة من العمر 9 أعوام من أكاديمية جيمس الحديثة عن لوحة "عبر العدسة".

(الفئة العمرية الثالثة: 12-15 عاماً) هيلا راشد البالغة من العمر 12 عاماً من مدرسة ليدرز الخاصة في الشارقة، عن لوحة "سيارة محسّنة الذكاء".

أسماء الفائزين بالجائزة البرونزية:

(الفئة العمرية الأولى: أقل من 8 أعوام) أريا أبهيشيك باوار، البالغة من العمر 6 أعوام، من مدرسة جيمس ويلينجتون الابتدائية في دبي، عن لوحة "ڤان تويوتا الفاحصة".

(الفئة العمرية الثانية: من 8 إلى 11 عاماً) كايتلين أنجيليتا دسوزا، البالغة من العمر 9 أعوام، من مدرسة الضيافة الثانوية، عن لوحة "مساعدة الطيران".

(الفئة العمرية الثالثة: من 12 إلى 15 عاما)ً أرتي كومالكومار دامانيا، البالغة من العمر 14 عاماً، من أكاديمية جيمس الحديثة، عن لوحة "الأعصاب".

كذلك ستزيّن مجموعة مختارة من الأعمال الفنية للأطفال مرافق تويوتا في دولة الإمارات، بما يتيح لشريحة أوسع من الجمهور قضاء وقت ممتع في مشاهدة هذه اللوحات المميزة، والاطلاع على مواهب ورؤية الجيل المقبل والواعد من الفنانين في الإمارات.