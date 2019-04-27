جامعات وطنية ودولية تشارك في تنفيذ استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة

في إطار جهود مؤسسة دبي للمستقبل لتعزيز الشراكة مع القطاع الأكاديمي لتنفيذ استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة التي تجسد أحد ركائز رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لمستقبل دبي، عقدت المؤسسة اجتماعاً مع المدراء ورؤساء الكليات وممثلي الجامعات الوطنية والدولية في دولة الإمارات.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية تسريع تنفيذ أهداف الاستراتيجية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لتحقيق مخرجات البند السادس من وثيقة الخمسين لتحويل الجامعات الوطنية والدولية في دبي إلى مناطق حرة تشجع الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة

وأشار خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل إلى أهمية مشاركة الجامعات الوطنية والدولية في بناء اقتصاد المستقبل الذي يركز على شريحة الشباب وطلبة الجامعات ليصبحوا رواد أعمال وقادة الغد، كونها البيئة الأمثل لتطوير المواهب الشابة وتهيئتهم لقيادة المستقبل والمساهمة في تطوير القطاعات المستقبلية.

وأكد بلهول أن هذا الاجتماع يشكل خطوة جديدة في تحقيق الرؤية الشاملة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" من خلال وثيقة الخمسين والتي ترسم مستقبل دبي في السنوات القادمة وترسم ملامح القطاعات والمجالات الرئيسية التي تهم أفراد المجتمع.

مستقبل الأعمال

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وناقش المشاركون مختلف الجوانب المتعلقة بتشجيع طلبة الجامعات وتنمية مواهبهم وقدراتهم وساعتهم على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع وشركات وأعمال تجارية تسهم في الاقتصاد المستقبلي لمدينة وتعزز مكانتها العالمية.

وأكدوا أن استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة تشكل منظومة شاملة تقدم حلولاً فعالة تسهم بمواكبة المتغيرات المتسارعة في قطاع الأعمال وتعزز من الفرص المتاحة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية.

وتتولى مؤسسة دبي للمستقبل مسؤولية تطبيق استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وستشرف على متابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات والأفكار التي يتم إطلاقها ضمن إطار الاستراتيجية، إضافة إلى تطوير الخطط التنفيذية ودراسة المقترحات، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية في دبي ومختلف أنحاء العالم للإشراف على انطلاق ودعم الشركات الناشئة من الجامعات.

كما تعمل المؤسسة على تقييم مراحل الإنجاز وإعداد تقارير شهرية ودورية لاستعراض التحديات الحالية والمستقبلة وإيجاد حلول فعالة ومناسبة لها.