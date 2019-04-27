مركز فقيه للإخصاب يسلط الضوء على مشكلات الخصوبة خلال الأسبوع الوطني للتوعية حول العقم

("ايتوس واير"): يعتزم مركز فقيه للإخصاب، بمناسبة الأسبوع الوطني للتوعية حول العقم خلال الفترة من 21 وحتى27 أبريل الجاري، زيادة الوعي بهذه الحالات والوصول إلى الأزواج الذين يواجهون العقم، إذ أنهم يعيشون صراعاً صامتاً، ويراودهم الشعور بالقلق، التوتر، العزلة والإجهاد العاطفي.

وأكد الدكتور مايكل فقيه، المدير الطبي لمركز فقيه للإخصاب، على أهمية فهم سبب العقم والوعي بمختلف خيارات العلاج المتاحة. وقال: "يحتاج المرضى إلى تثقيف أنفسهم حول البدائل الممكنة، والسعي إلى التدخل الطبي المناسب من قبل الخبراء في هذا المجال لتحسين فرصهم في تكوين أسرة. وكوننا نتفهم الفترة العصيبة التي يعيشها هؤلاء الأزواج، فقد أوجدنا خدمات مصممة لتلبية الاحتياجات الشخصية لكل مريض، بما يجعل رحلته في العلاج والقيام بالتلقيح الصناعي أكثر سهولة إلى حد بعيد".

ويوصي الخبراء المصابات بالعقم باتباع نمط حياة صحي لتعزيز فرصهن في الحمل والإنجاب. ويُنصح الرجال باتباع نظام غذائي قائم على الخضار والأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، الإقلاع عن التدخين، عدم تناول أي شكل من المنشطات وعلاج الحالات الطبية ذات الأولوية مثل السكري، عدوى الجهاز التناسلي، التهابات المسالك البولية، أمراض الغدة الدرقية وفقر الدم.

كما تُنصح النساء المصابات بالعقم باتباع نظام غذائي صحي من أجل الحفاظ على أوزانهن، والحد من تناول الكافيين، التغلّب على آلام الدورة الشهرية واستخدام فحص الإباضة، ويفضل أن تبدأنّ بتناول حمض الفوليك.

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وتتوفر لدى مركز فقيه للإخصاب مجموعة متنوعة من الخدمات لمعالجة مرضى العقم. وحول ذلك قال الدكتور فقيه: "نرحب بكافة الراغبين في الاستشارة حول الخصوبة، ونحرص على تنظيم حملات توعية على الإنترنت وعلى أرض الواقع لتثقيف الناس بمختلف المواضيع المتعلّقة بالعقم. ويقدم كادرنا المتخصص جلسات فردية للمرضى الذين يفضلون بيئة أكثر خصوصية وسرية".

ومن هذا المنطلق، ودعماً للأسبوع الوطني للتوعية حول العقم، يُقدم مركز فقيه للإخصاب خصماً بنسبة 15 بالمائة عند إجراء عملية الحقن المجهري، واستشارة مجانية للمراجعين الجدد خلال شهر أبريل.

*المصدر: "ايتوس واير"