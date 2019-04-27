سيف بن زايد يفتتح "ميديكلينيك مستشفى الجوهرة"

العين (وام) افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية «ميديكلينيك مستشفى الجوهرة» وهو ثاني مستشفى لمجموعة ميديكلينيك في مدينة العين، ويوفر رعاية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين.

وكان في استقبال سموه سالم محمد بالركاض العامري، والدكتور طارق فتحي رئيس العمليات لميديكلينيك الشرق الأوسط وأحمد علي المدير التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط.

وتفقد سموه مرافق المستشفى مستمعاً لشرح من الإدارة والأطباء عن مجموعة الخدمات التشخيصية والعلاجية الواسعة في المستشفى.

ورافق سموه في الافتتاح الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن أحمد بن زايد آل نهيان.

وقال الدكتور طارق فتحي: إن الافتتاح الرسمي لميديكلينيك مستشفى الجوهرة يدل على التزامنا بتوفير معايير الرعاية الصحية المعتمدة دولياً في مجتمعات ومناطق جديدة في جميع أنحاء الإمارات، مضيفاً: أن العين مدينة حيوية، وتشهد توسعاً وتطوراً سريعين عبر العديد من القطاعات، ويستحق سكانها رعاية صحية مبتكرة وعالمية المستوى.

يذكر أن المستشفى مجهز بأحدث التقنيات لتوفير مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الصحية في بيئة مريحة وعصرية، حيث يضم 43 غرفة للمرضى المقيمين وثلاث غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات.

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