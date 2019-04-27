دوارات الحمرية تتزين استعداداً لشهر رمضان

الشارقة ( الاتحاد) بدأت بلدية الحمرية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك بحلة جديدة، وقامت فرق متخصصة بتزيين شوارع المنطقة والدوارات بأضواء تتناسب مع شهر رمضان الكريم، وتجميلها بوسائل الزينة من الأضواء المتلألئة التي حرصت البلدية على توزيعها على معظم الشوارع ما يعكس أجواء شهر رمضان الفضيل.

وقامت الفرق بتركيب العشرات من اللوحات المضاءة التي تعبر عن روحانيات شهر رمضان من خلال الأعمال والنقوش الإسلامية وتركيب الأضواء على تقسيماتها لتعكس شكلاً جديداً ومشهداً فنياً يسر الناظرين سواء خلال الفترة الصباحية من شكلها أو في الفترة المسائية خلال تتلألأ الأضواء.

وبهذه المناسبة، هنأ مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية قيادة وشعب الإمارات بقرب حلول شهر رمضان الكريم، مشيراً إلى أن بلدية الحمرية كجزء من إمارة الشارقة تحرص على استقبال شهر رمضان بأفضل الاستعدادات وجعل منطقة الحمرية تكتسي بالأضواء التي تعطي الشوارع رونقاً جميلاً في الشهر الفضيل كما تحرص على تطبيق أفضل معايير الجودة، إذ يتم استخدام الإضاءة الموفرة وهي أضواء ذات استهلاك منخفض لتوفير الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن كوادر البلدية باشروا تركيب كافة الأشكال المضاءة على الدوارات والشوارع والتقاطعات في كافة مناطق الحمرية وتشغيلها استعداداً للشهر الفضيل.

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