سحب مكمل غذائي لتقوية العظام

دبي( الاتحاد) أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً بسحب 3 تشغيلات من المستحضر vitamin d3 50000 iu capsule، وهو مكمل غذائي لتقوية العظام، بناء على تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بسبب وجود خطأ في الجرعة العلاجية المكتوبة على عبوة المستحضر، حيث كتبت خذ كبسولة واحدة في اليوم بدلاً من الأسبوع.

وطلبت الوزارة في تعميم آخر، أصدره الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، بسحب تشغيلة واحدة من المنتج sodium chloride.9% w/‏‏‏v, 250ml، بسبب وجود تسريب في عبوات المستحضر.

كما أصدرت تعميماً بسحب جميع التشغيلات وتعليق التسجيل للمستحضر الدوائي irstan(irbeasartan) 150& 300mg f.c tablet، والمستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، بناء على تقارير صادرة من منظمات رقابية عالمية تفيد باحتمال وجود شوائب كيميائية يحتمل أن تكون مسرطنة بشكل نادر جداً.

وفي تعميم آخر، وجهت بسحب تشغيلة واحدة من مستحضر phenobarb 5mg/‏‏‏ml elixir 100ml، ويستخدم الفينوباربيتال لمعالجة مرض الصرع، وجاء السحب نتيجة وجود خلل في جودة التشغيلة.

ووجهت الوزارة، بإضافة تحذير على المنتج lemtrada(alcmtuzumab) 12mg solution for infusion، المستخدم لعلاج التصلب العصبي المتعدد، ومصدر التحذير من الوكالة الأوروبية للأدوية والمنتجات الصحية وشركة سانوفي.

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