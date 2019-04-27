"سوق التجار".. محطة عالمية محورية لـ "طريق الحرير" في دبي

بكين ( وام )

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أن دولة الإمارات تشارك بفاعلية وتأثير في دفع مجمل الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وتسهم بكل ما تتمتع به من خبرات وإمكانات في تعزيز تلك الجهود لاسيما مع المكانة المتميزة التي تشغلها الإمارات كمركز عالمي للأعمال ونقطة التقاء محورية لحركة التجارة العالمية. جاء ذلك بمناسبة حضور سموه في العاصمة الصينية بكين، وعلى هامش ترؤسه وفد دولة الإمارات إلى منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، إطلاق مجمع «سوق التجار» الذي سيتم إنشاؤه في دبي على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل منطقة « إكسبو» على مساحة 20 مليون قدم مربع، و المقرر أن تصل مساحته الإجمالية الصافية إلى 60 مليون قدم مربع.

ويؤكد المشروع الضخم دور دولة الإمارات كشريك استراتيجي رئيس في المشروع الصيني العالمي العملاق «الحزام والطريق» ومحطة عالمية محورية لطريق الحرير في دبي.

وسيضم «سوق التجار» مستودعات لوجستية ضخمة، ومنافذ تجارية للبيع بالجملة، ترسيخاً لإسهام المنطقة الحرة في جبل علي في دعم حركة التجارة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وحضر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مراسم توقيع اتفاقيتين؛ الأولى مع شركة «ايوو» والتي ستستثمر 2.45 مليار دولار، حيث ستقوم شركة «تشاينا كوموديتيز سيتي» جروب المحدودة باستخدام «سوق التجار» لتخزين وشحن البضائع الصينية إلى مختلف دول العالم من المنطقة الحرة بجبل علي.

ووقع سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي الاتفاقية الأولى مع وينجي تشاو، رئيس مجلس إدارة «تشاينا كوموديتيز سيتي» جروب المحدودة.

أما الاتفاقية الثانية فتم توقيعها مع صندوق الاستثمار العربي الصيني، والذي سيستثمر مبلغ مليار دولار لإنشاء مشروع «سلة الخضراوات» في دبي، حيث سيتم تشييد مجمعات ضخمة ومخازن مبردة لعمليات واستيراد ومعالجة وتغليف وتخزين وإعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، ووقعها سعادة سلطان بن سليم مع ما تشوزونج، رئيس صندوق الاستثمار العربي الصيني، ويو زيكيانغ، رئيس «وينلاند» القابضة للاستثمار، و هو وي، رئيس أوشن إيكنوميك ديفيلوبمنت - مجموعة تشينا كوب.

حضر مراسم التوقيع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعلي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية.