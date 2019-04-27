أبوظبي (الاتحاد) نظمت جمعية الإمارات البيطرية أمس الأول فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للطب البيطري الذي يصادف السبت الأخير من أبريل من كل عام ويقام هذا العام تحت شعار «أهمية التطعيم وقيمته».

وقالت الشيخة اليازية بنت سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان الرئيسة الفخرية للجمعية: «إن الإمارات تؤمن بأهمية الطب البيطري ودوره المحوري في الحفاظ أولاً على صحة الإنسان، عبر جهود الطبيب البيطري في الحفاظ على سلامة الحيوان من الأمراض والأوبئة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورشة حول أهمية الطب البيطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.