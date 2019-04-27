إخلاء وهمي بدار الأمان لأطفال النزيلات بالشارقة

الشارقة ( الاتحاد) قامت المؤسسة العقابية والإصلاحية ممثلة باللجنة التدريبية على الخطط الأمنية بالمؤسسة بتمرين وهمي لإخلاء مبنى دار الأمان، وذلك في إطار الحرص على اختبار أنظمة الحريق والسلامة المناسبة، ورفع الجاهزية والوعي بإجراءات الأمن والسلامة لمواجهة المخاطر وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

ونفذت العملية الوهمية بمهنية تامة الموظفات والعاملات بدار الأمان لرعاية الأطفال أبناء النزيلات بحضور العقيد منى سرور مدير فرع سجن النساء، حيث تكلل التمرين الوهمي بالنجاح، واستفادت منه كافة العاملات المتواجدات بالمبنى، حيث تلقت العاملات في وقت سابق تدريبات نظرية وعملية على عمليات إخلاء الأطفال في حال الأزمات، بالإضافة إلى ورشة عمل عن الإسعافات الأولية ألقاها النقيب عبدالله الخضر مدير فرع أمن العمليات بالمؤسسة وفريقه، للموظفات عن كيفية التعامل مع الأطفال وإسعافهم، والتي جاءت ضمن خطة الطوارئ لدى أنظمة السلامة والوقاية بدار الأمان لرعاية أطفال النزيلات والتي حققت النتائج الإيجابية المرجوة من عمل هذا التمرين الوهمي.

وتوجهت العقيد منى سرور مدير فرع سجن النساء بالشكر لكافة المشاركات على نجاح التجربة وتحقيقها لأهدافها، من خلال تحقيق عدة فوائد، أهمها اختبار وقياس مدى سرعة الاستجابة، وكذلك اختبار مدى إلمام الموظفين والعاملين بدار الأمان، بكيفية الإخلاء وتصرفهم أثناء الحريق، ومدى تفاعلهم، ومعرفة نقاط التجمع، حيث ظهر ذلك بإيجابية عالية.

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