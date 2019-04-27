وفد صيني يطلع على خدمات "الشرطة الذكي" في لامير

دبي (الاتحاد)

زار قوانغ جينغ، نائب حاكم مقاطعة هوباي الصينية ومدير مكتب الأمن العام في المقاطعة والوفد المرافق له مركز الشرطة الذكي «SPS» في منطقة لامير بدبي، واستمع قوانغ جينغ والوفد المرافق له إلى شرح حول مركز الشرطة الذكي الذي حصل على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية لكونه أول مركز شرطة من نوعه في العالم يعمل من دون تدخل بشري، ويقدم إلى مرتادي لامير كافة الخدمات الشرطية بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة.

واطلع الوفد على الخدمات التي يوفرها المركز والبالغة 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الجنائية منها «إمكانية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين وذلك عبر التواصل المباشر «بالفيديو كونفرنس» مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إذ يتناقش الضابط مع المتعامل التفاصيل جميعها، ثم يرسل إلى المتعامل محضر إفادته ليوقعه.

واطلع الوفد الصيني على خدمات المركز الجنائية، واستمع الوفد لشرح عن خدمة الشهادات والتصاريح.