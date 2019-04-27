شرطة أبوظبي تعزز النزاهة الوظيفية في ورشة بـ"الأوقاف"

أبوظبي (الاتحاد) نفذت شرطة أبوظبي ورش عمل حول تعزيز معايير النزاهة الوظيفية، استفاد منها العاملون في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، واستضافها المركز الرسمي للإفتاء، وتعد الفعالية ضمن حملة «لأماناتهم راعون» التي أطلقتها إدارة مكافحة الفساد في شرطة أبوظبي لإرساء منظومة وطنية للنزاهة الوظيفية، وإيجاد بيئة آمنة، كل من فيها مؤتمن على الوفاء بأداء الأمانة الوظيفية بإخلاص، وتستهدف المؤسسات الحكومية والتعليمية والأسرية والمجالس المجتمعية في أبوظبي.

وجرى حوار أجاب خلاله المحاضرون على جميع الأسئلة والاستفسارات والملاحظات من المشاركين، وتمحورت حول الدور التوعوي في تعزيز جوانب النزاهة الوظيفية.

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