تخريج دورة متخصصة في حفظ الأمن بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) احتفلت شرطة أبوظبي، بتخريج 38 منتسباً من دورة تدريبية تخصصية في حفظ الأمن العام، في مركز شرطة مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وشهد الحفل اللواء علي خلفان الظاهري، مدير قطاع العمليات المركزية، الذي أكد في كلمة خلال التخريج أن الدورة تعكس مواصلة تطوير فرص التحسين ورفع إمكانيات المنتسبين واستخدام أحدث العلوم والنظريات المستخدمة في العمل.

وأضاف: أنها تعزز مهام الشرطة في التعامل مع حالات الطوارئ بحرفية من أجل سلامة وأمن المجتمع، حيث ركزت على أفضل النظريات في العمل، وتنمية مهارات المشاركين في مواجهة حالات الطوارئ حاثاً المنتسبين على التحلي بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، ليكونوا القدوة مع الشركاء.

وحضر الحفل العميد راشد سهيل آل علي، مدير قطاع المهام الخاصة بالإنابة، والعقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة.

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