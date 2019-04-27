المري يشهد حفل تكريم "نجوم القيادة الآمنة"

دبي ( الاتحاد)

شهد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم «نجوم القيادة الآمنة» في شرطة دبي من السائقين المثاليين الذين لم يرتكبوا حوادث أو مخالفات مرورية، وهو البرنامج الأول من نوعه في شرطة دبي، الذي يهدف إلى حث السائقين على بذل المزيد للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيقهم لأهداف شرطة دبي.

حضر الحفل الذي أقيم في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب.

وأكدت المقدم سميرة عبد الله آل علي، مديرة إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، خلال كلمتها الافتتاحية للحفل، أن شرطة دبي سباقة في تبني المبادرات الاستراتيجية التي تعكس اهتمامها بالموظفين وتكريمهم وإعطاء الأولوية للمثاليين منهم، مشيرة إلى أن هذا التكريم هو أحد أدوات نظام الحوافز الذي له نتائج عديدة على الموظف، من أهمها تعزيز الثقة بالنفس، والولاء والانتماء للوظيفة وزيادة الإنتاجية كماً ونوعاً، بالإضافة إلى تعزيز شعور الموظف بالاستقرار والأمن وتقدير الذات واحترامه ورفع روحه المعنوية.

وأوضحت المقدم سميرة أن سائقي القوة المثاليين الذين لم يرتكبوا حوادث ومخالفات مرورية، كان لهم الأثر الإيجابي والفعال في انخفاض الحوادث المرورية لمركبات القوة لعام 2018 بنسبة 29% مما عزز تواجد دوريات الشرطة في مناطق اختصاصها.

وقام اللواء عبد الله خليفة المري، يرافقه العميد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، بتكريم الإدارات العامة ومراكز الشرطة الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في نسبة التخفيض في الحوادث، حيث فازت كل من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالمركز الأول في نسبة التخفيض بلغت 50%، فيما فازت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالمركز الثاني عن نسبة تخفيض بلغت 46%، أما الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ ففازت بالمركز الثالث عن نسبة تخفيض 40%.

وعلى مستوى مراكز الشرطة فاز مركز شرطة نايف بتخفيض المخالفات إلى 34%، ومركز شرطة بردبي إلى 33%، ومركز شرطة حتا إلى 33%.

وشهد الحفل تكريم 25 موظفاً من نجوم القيادة الآمنة عن فئة السائق المثالي.