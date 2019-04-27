جامعة بيرمنجهام تدرب مهندسي مواصلات دبي

دبي (وام)

وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع جامعة بيرمنجهام بدبي تنص على تعاون الطرفين في وضع برنامج أكاديمي وبحثي للمواصلات من شأنه أن يساعد في تدريب الجيل القادم من مهندسي المواصلات في دولة الإمارات.

وقع المذكرة كل من ناصر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالهيئة والبروفيسور تيم جونز نائب رئيس جامعة بيرمنجهام في حفل أقيم مؤخراً بهذه المناسبة.

وقال بوشهاب: إن المذكرة تجسّد سعي الهيئة إلى التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بما يخدم توجهاتها ورؤيتها خاصة أن البرامج الأكاديمية التي توفرها الهيئة لموظفيها ذات صلة بالعديد من برامج جامعات الدولة.

وأضاف: أنه تم التوقيع على مذكرة التفاهم مع جامعة بيرمنجهام في إطار السعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وتوفر المذكرة للهيئة وسيلة للاستفادة من جميع البرامج الأكاديمية التي تعرضها الجامعة والمشاركة في البحوث المشتركة ومشروعات الدراسات الاستشارية التي تلائم متطلبات اقتصاد دبي وتعود بالفائدة على دولة الإمارات ككل كما سيشمل التعاون بين الجانبين عقد الندوات والمؤتمرات المشتركة والبحوث الخاصة بعمل الهيئة.

من جانبه، عبر البروفيسور تيم جونز عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة حكومية ذات مكانة رفيعة مثل هيئة الطرق والمواصلات وقال «نحن فخورون بالعمل مع جهة محلية وإقليمية بارزة مثل هيئة الطرق والمواصلات في مجال الطرق والمواصلات وتتمتع بسجل مشرّف في خريطة التنافسية العالمية».

وأضاف: أن مجال النقل والطرق يحمل العديد من الآفاق التي تخدم الجانب المستقبلي لطلاب الجامعة وأنه من خلال المذكرة سيتم التعاون مع الهيئة لتصميم برامج تعليمية تناسب احتياجاتها والسماح لموظفي الهيئة المنضمين لبرامج جامعة بيرمنجهام باستخدام منشآت الجامعة وتجهيزاتها ذات الصلة.

وتتضمن الاتفاقية مساهمة خبراء عالميين من مركز بيرمنجهام للبحوث والدراسات في مجال السكك الحديدية في دعم جهود الهيئة لتحقيق رؤية الإمارات الرامية لتوسيع شبكة السكك الحديدية بالدولة.