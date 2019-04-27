"شرطة أبوظبي" توعي 2000 عامل بمخاطر النصب الهاتفي

أبوظبي (الاتحاد) استفاد 2000 عامل بشركات في مدينتي غياثي والرويس من برامج التوعية التي قدمتها مديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، حول النصب الهاتفي والإلكتروني، وبعض النصائح القانونية، ضمن حملة «خلك حذر».

وتحرص شرطة أبوظبي على نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع وتكثيف الجانب الوقائي، حفاظاً على التماسك الأسري والمجتمعي، وتعزيزاً لمسيرة الأمن والأمان والاستقرار.

وتعرف العمال إلى أساليب النصب الهاتفي والإلكتروني التي من أبرزها الجوائز الوهمية، ومحاولات إقناع الضحايا بإرسال مبالغ مالية لاستلامها، وحثهم على عدم الاستجابة لتلك المكالمات والرسائل، ودعت شرطة أبوظبي العمال إلى سرعة الإبلاغ عن أية مكالمات تثير شكوكهم.

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