قرقاش: التواصل أساس نجاحنا الاقتصادي والتنموي

أبوظبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدتين على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في المنتدى الثاني لمبادرة الطريق والحزام في العاصمة الصينية وكلمة الرئيس شي جين بينغ، حضور إماراتي مهم يترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

وأضاف معاليه: «الحضور والمشاركة الإماراتية في المنتدى الثاني لمبادرة الحزام والطريق وعلى هذا المستوى العالي يمثل قناعة راسخة بأن نجاحنا الاقتصادي والتنموي أساسه التواصل والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب، نحمل معنا نموذج تجربة عربية ناجحة ونسعى إلى تطويرها وتحديثها».

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