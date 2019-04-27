متنزه "الشويب الترفيهي" يدخل الخدمة نوفمبر المقبل

عمر الحلاوي ( العين)

كشفت بلدية مدينة العين عن إنشاء أكبر متنزه للمغامرات والتخييم وسط غابة الشويب بالقطاع الشمالي لمدينة العين، على مساحة 2847 كيلو مترا مربعا بطول 10 كيلو مترات، بتكلفة إجمالية كلية تبلغ 7 ملايين و750 ألف درهم ومن المقرر أن يكتمل في شهر نوفمبر من العام الجاري.

يتميز المتنزه بـ 3 بحيرات طبيعية، ويحتوي على مناطق مغامرات وألعاب ومسار للدراجات وممشى على طول أطراف الغابة بطول 10 كلم ذهابا ومثلها للإياب، وذلك لتعزيز رياضة المشي والتدريب على سباقات القدرة، ويتميز الممشى بوجود لوحات إرشادية مع لوحة للطقس ومواقف لسيارات الرحلات RV والخدمات المتكاملة.

ويضم المتنزه 3 آلاف غزال ويشتمل على مناطق مغامرات وألعاب وتشمل العاب التحدي ومنها التسلق والتوازن والقوة، واستخدام مواد صديقة للبيئة، وذلك في إطار يساعد الأطفال والشباب على تنمية الأجساد مع مراعاة إدخال ألعاب لذوي الاحتياجات الخاصة والأمن والسلامة. كما يشتمل المتنزه على أسواق متعددة ذات طابع عصري حديث توفر للزائر تشكيلة واسعة من المحال التجارية والمطاعم بالإضافة إلى الجلسات الخارجية.

وقال المهندس محمد ثاني المهيري مدير إدارة الحدائق والمتنزهات الترفيهية في القطاع الشمالي: إن المتنزه يتكون من 3 بحيرات طبيعية تتماشى مع البيئة المحيطة للمنطقة، وتوفر للزائر منظرا طبيعيا جميلا، بالإضافة لتصميم مسار للسيارات السفاري في المشروع يتيح تجربة فريدة من استكشاف الغابة والمياه البرية تمتد على مساحة 3 كيلو مترات، لافتا إلى أن الغابة تضم مطاعم متحركة، وتمثل أكبر منطقة جذب للرحلات والترفيه يستفيد منها الراغبون في ممارسة التمارين الرياضية المختلفة وطلاب الخدمة الوطنية عبر ألعاب المغامرات والتحدي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من انشاء منطقة المغامرات بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي عبر شركة استرالية متخصصة في ألعاب المغامرات، وتوفر البحيرات موطنا للحياة البرية والطيور والغزلان في الغابة، كما توجد ألعاب للأطفال أنشئت من مواد تحاكي الطبيعة، وسيتم تنظيم رحلات السفاري داخل الغابة تتيح للزوار مشاهدة الطبيعة والغزلان.