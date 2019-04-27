الامارات | قصص

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم تقتصر جريمته على مجرد التورط في قضايا مخدرات، لكنه تجاوز الأمر إلى الاعتداء على أحد رجال المكافحة أثناء محاولة القبض عليه، فانتهى مصيره في هذه الجناية إلى السجن ثلاثة أعوام بحسب حكم أصدرته محكمة الجنايات الخميس الماضي.

وأحالت النيابة العامة في دبي المتهم وهو خليجي (31 عاماً) إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية الاعتداء على موظف عام أثناء أداء وظيفته.

وقال شاهد من فريق المكافحة إنه كان ضمن فريق للقبض على المتهم بعد أن أكدت معلومات موثوقة المصدر مدعومة بتحريات أنه يحوز كمية من العقاقير المخدرة ويتعاطاها.

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وأضاف أن فريق العمل توجه إلى منزل المتهم في منطقة بر دبي خلال شهر أغسطس من العام الماضي، ووجد المتهم نائماً، وبتفتيشه عثر في جيبه على كمية من المخدرات، وأثناء محاولة القبض عليه طلب دخول الحمام، فسمح له بذلك لكنه حاول الهروب فلاحقه مع زملائه حتى تم السيطرة عليه، وخلال قيامهم بوضع القيود في يديه ركل أحد زملائه بشكل متكرر في أماكن متفرقة من جسده.

وبفحص المتهم تبين أنه تحت تأثير المخدرات، وعثر بحوزته على 49 غراماً من مخدر الهيروين، وأدين بحيازة المخدرات وتعاطيها، بالإضافة إلى الاعتداء على رجل شرطة، وهي التهم التي أنكرها المتهم خلال مثوله أمام المحكمة التي أدانته وقضت بحبسه ثلاث سنوات يليها الإبعاد، بالإضافة إلى غرامة 20 ألف درهم.

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