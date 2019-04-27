الامارات | «بيت الخير» تكثّف مشروعاتها الخيرية في «عام التسامح»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت الخير» تكثّف مشروعاتها الخيرية في «عام التسامح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت جمعية بيت الخير إنها تكثّف الإنفاق على مشروعاتها الخيرية والإنسانية خلال العام الجاري، تأكيداً على قيمة التسامح، باعتبارها عملاً مؤسسياً مستداماً، تنعكس آثاره الإيجابية على روح التكافل والتعايش في المجتمع، ولتكريس مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح وفق المؤشرات العالمية.

وأكد مدير عام الجمعية، عابدين العوضي، في نشرة أصدرتها الجمعية أخيراً، أن «بيت الخير» تولي في عام التسامح أهمية كبيرة بالجاليات المقيمة داخل الدولة، من خلال حملات فزعة الإلكترونية، التي تبث نداءات استغاثة لمساعدة الحالات التي تعاني العجز الشديد، خصوصاً التي تشكو مرضاً عضالاً يستدعي التدخل الجراحي، أو الجرعات الكيماوية، كما في مرض السرطان، والتي تكلف أموالاً باهظة. وأضاف أن الجمعية زادت خلال «عام التسامح» من توزيع الوجبات الغذائية والعصائر، التي تقدمها من خلال حملة «مركبات الطعام للجميع»، التي تجوب أماكن وجود وسكن العمال وعابري السبيل من مختلف الجنسيات، دون تمييز.

وأشار إلى أن الجمعية وزعت منذ بداية العام نحو 100 ألف وجبة، كما ستفتح خيمها الرمضانية التي ستقيمها للصائمين من مختلف الجنسيات، إذ تنوي توزيع 20 ألف وجبة يومياً.