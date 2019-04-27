الامارات | 500 طالب مواطن يخوضون اختبارات «العلماء الشباب»

شكرا لقرائتكم خبر عن 500 طالب مواطن يخوضون اختبارات «العلماء الشباب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم، بأن عدد الطلبة الذين شاركوا في اختبارات الذكاء لجائزة الإمارات للعلماء الشباب، التي قدمت إلكترونياً للمرة الأولى، بلغ 500 طالب وطالبة في المرحلة الثانوية من الطلبة المواطنين في جميع إمارات الدولة، ولا يقل مجموع الدرجات العلمية للطلبة والطالبات المشاركين عن 95%.

وأوضحت أن الاختبارات تنقسم إلى ثلاث مراحل، الأول يخضع الـ500 طالب وطالبة إلى الاختبار النظري المحوسب في المواد الدراسية (الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء والأحياء)، موزعين على 19 مركز اختبار في مدارس وزارة التربية والتعليم، وفي نهاية المرحلة الأولى، يتأهل 40 طالباً وطالبة بناء على أدائهم في اختبار EMSAT إلى المرحلة الثانية.

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والمرحلة الثانية يتقدم الـ40 طالباً وطالبة الذين اجتازوا المرحلة الأولى بتفوق إلى الاختبار العملي في المواد (الكيمياء، الفيزياء والأحياء) والى حل مسائل تطبيقية في مادة الرياضيات، ثم يتأهل من هذه المرحلة 12 طالباً وطالبة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة التي تعد نواة ابتكار، وتتضمن مشروعاً ودراسة حالة (case study)، حيث يخضع الطلبة في بداية هذه المرحلة إلى التدريب على يد متخصصين، بعد ذلك يقوم الطالب بالتحليل، والتخطيط، والتصميم، وإعداد وتجهيز نواة ابتكار، مشروع ودراسة حالة، في الوقت المحدد، ثم يقوم بعرضه ومناقشته على اللجنة المتخصصة.

ولفتت الوزارة إلى أن اللجنة المتخصصة تُقيم المشروعات بناء على آلية تقييم علمية، ثم يتأهل من هذه المرحلة أربعة فائزين، بواقع فائز واحد من كل مادة من المواد الأربع (الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، والأحياء).