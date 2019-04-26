تحديث برنامج تسجيل المنتجات الطبية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي الثالث للغش الدوائي، على ضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية لرفع مستوى الوعي بالآثار الجانبية الخطرة للأدوية المغشوشة، مشيرين إلى ضرورة قيام كل دولة بإدخال التقنيات الإلكترونية الحديثة، والتي تكون مختصة بالفحص المباشر في مواقع المستودعات، حتى يتوافر فحص المنتجات للكشف السريع والمباشر عن أي محاولات للغش في الأصناف الدوائية المختلفة.

ونبه المتحدثون في اليوم الثاني والأخير للمؤتمر (أمس)، إلى أن التزييف والغش الدوائي آخذ في الانتشار على نطاق واسع وبمعدلات سريعة جداً، منوهين إلى أن عدد المضبوطات في ازدياد، مما يؤكد سلامة الإجراءات التي يتم اتخاذها عبر المنافذ الحدودية بين الدول.

وأشاد المشاركون بتجربة دولة الإمارات في مكافحة الغش الدوائي وتعزيز اليقظة الدوائية، مما جعلها أنموذجاً متقدماً يمكن الاستفادة منه في هذا المجال، وجعلها تأتي في مقدمة دول العالم في مجال مكافحة الغش الدوائي، لافتين إلى أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول التي سنت القوانين والتشريعات التي تجرم كل من يقوم بترويج هذه الأدوية.

التجربة الإماراتية

أشارت الدكتورة رقية البستكي، مديرة إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن عدد المفتشين في الإدارة وصل إلى 20 مفتشاً، ومتوقع زيادة العدد خلال العام الجاري، في ظل الخطط التي وضعتها الإدارة والحاجة الفعلية لذلك.

وأعلنت البستكي، في تصريحات للصحفيين على هامش اختتام مؤتمر الإمارات الدولي الثالث لمكافحة الغش الدوائي، أن الوزارة أطلقت الأسبوع الماضي النسخة المطورة من برنامج تسجيل المنتجات الطبية في الدولة، وتتمثل فكرة البرنامج بتسجيل الشركات للمنتجات عبر الخدمة الإلكترونية المطورة، وتحول الملفات إلكترونياً، وتصنيف المنتج يتم عن طريق «الاونلاين».

وأكدت أن تطوير الإجراءات الداخلية مستمر، كما أن الوزارة مستمرة في الاستفادة من التقنيات الحديثة وصولاً إلى تقديم خدمات دقيقة ومتميزة تطبيقاً لرؤية حكومة الإمارات في تفعيل الأنظمة الذكية والإلكترونية.

وأوضحت البستكي، أن البرنامج يسهل على المقيمين دراسة المحتويات للوصول إلى الهدف الذي يضمن سلامة ومأمونية الدواء وجودته، فضلاً عن تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية للشركات.

وذكرت البستكي، أن الوزارة وضعت جملة من المعايير والاشتراطات التي تضمن خلو الدولة من الأدوية المغشوشة، والأدوية المغشوشة تتضمن العديد من الأنواع منها أن تكون المادة الفعالة في الدواء أقل من المطلوب أو تكون المادة الفعالة غير موجودة من الأساس، وهذا النوع من الأدوية المغشوشة قد يتسبب في الوفاة، وكذلك أن يكون الدواء مغشوشاً في محتواه ولكن العلبة الخارجية صحيحة بالإضافة إلى أن يكون الدواء كله مغشوش من حيث المحتوى والعلبة الخارجية.

الواقع العربي

بدوره، قال الدكتور هايل محمد عبيدات، مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن: إن «حجم سوق الدواء العربي يتراوح بين 30 و32 مليار دولار سنوياً، بينما قدر حجم سوق الأدوية المغشوشة والمقلدة التي يتم اكتشافها ومصادرتها، بحوالي 10% أي ما يزيد عن 3 مليارات دولار».

ولفت عبيدات، إلى أن نسبة الأدوية المغشوشة تتفاوت من دولة إلى أخرى وهناك دول قد يكون فيها الغش الدوائي معدوماً مثل دول الخليج بفضل وجود تشريعات وأنظمة رقابية صارمة، منوهاً إلى تجربة وتميز كل من الإمارات والسعودية والأردن، في الكشف والمتابعة للأدوية المغشوشة.

وأوضح أن الأدوية المغشوشة التي تدخل الأسواق العربية بطرق مختلفة ومتنوعة، لافتاً إلى أن الغش الدوائي يساعد على انتشار المخدرات، حيث يتم الادعاء أنها أدوية طبية، وهي أدوية مغشوشة تحتوي على مواد مخدرة في العديد من الأحيان.

وذكر عبيدات، أن عدد مصانع الأدوية في العالم العربي بدأت منذ سنوات بمصنعي أدوية فقط، الآن يزيد عدد شركات ومصانع الأدوية العربية عن 900 شركة وللأسف كلها تصنع نفس الأدوية، أو أدوية متقاربة، حتى أننا نجد قرابة 100 شركة أدوية عربية تصنع نفس الدواء، وهذا لا يدعم الاقتصاد الوطني، وهي عكس التوجه العالمي، الذي يشجع على الاندماج والتخصص في الصناعات الدوائية.

وشدد، على ضرورة السعي لاندماج معظم أو العديد من هذه الشركات العربية، مدللاً على ذلك بأن عدد الشركات العالمية المصنعة للأدوية وصل إلى 289 شركة في السابق، ونتيجة لاندماج الشركات مع بعضها البعض هنالك الآن 20 شركة تسيطر على الصناعة الدوائية عالمياً، وتتحكم في السوق الدوائي العالمي. ودعا مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، إلى الاتجاه إلى الصناعات الدوائية الهجينة والمتطورة، وكذلك الانتقال إلى تصنيع الأدوية البحثية؛ لأنها تمثل مستقبل الصناعة الدوائية على مستوى العالم.

وأكد عبيدات، أن العالم العربي بحاجة إلى زيادة دعم الأبحاث العلمية، حيث إن حجم الدعم المقدم للأبحاث لا يزيد عن 1% باستثناء تونس والمغرب، مشدداً على ضرورة الاندماج الفني مع دعم الأبحاث والتطوير، للارتقاء بصناعة الأدوية العربية.