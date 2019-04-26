المبعوث الأوروبي لحرية الأديان يزور "الشؤون الإسلامية"

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه بمقر الهيئة في أبوظبي جان فيجل، المبعوث الأوروبي الخاص لتعزيز حرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، يرافقه باتريسيو فوندي سفير الاتحاد الأوروبي، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة.

ورحب الدكتور الكعبي بالضيف، وقدم له شرحاً عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ودورها في توعية وتثقيف المجتمع دينياً واجتماعياً وحضارياً وفق تعاليم الإسلام السمحة، التي تدعو إلى ترسيخ المعاني الإنسانية النبيلة وإشاعة روح التسامح والسلام والتعايش السلمي وحفظ حقوق المواطنة ونبذ العنف والتطرف والكراهية واحترام حرية الأديان والمعتقدات، مبيناً أن ذلك هو جوهر ديننا الحنيف ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية قيادتها الرشيدة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه –، وترعاها قيادتنا الرشيدة والتي تؤكد دائماً على احترام الإنسان والإنسانية وإعلاء القيم الأخلاقية السمحة، مما جعل دولة الإمارات عنواناً للتسامح، ورمزاً للخير والإنسانية، وملتقى للحضارات والثقافات ومنبراً لانطلاق مبادرات الأخوة الإنسانية بين البشر، مشيراً إلى أن هذه المعاني نراها واقعاً معاشاً بيننا في دولة الإمارات.

وزار الضيف المركز الرسمي للإفتاء واطلع من الدكتور الكعبي على آلية استقبال الفتاوى والرد عليها من خلال استخدام التقنيات الحديثة التي تمكن الجمهور من التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي للإجابة على فتاواهم واستفساراتهم الدينية من قبل علماء مؤهلين مشهود لهم بالعلم والاعتدال، مؤكداً له أن المركز هو المرجعية الرسمية للفتوى التي تعزز التسامح الديني وسد الباب أمام الفتاوى الشخصية والارتجالية، وكذلك التصدي لفتاوى التطرف والإرهاب.