الإمارات ورومانيا تبحثان تعزيز التعاون الزراعي

بوخارست (وام) التقى معالي بيتري دايا وزير الزراعة والتنمية الريفية الروماني الدكتور أحمد عبدالله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا وذلك بمقر الوزارة في العاصمة بوخارست.

ناقش الجانبان خلال اللقاء، الذي حضره وفد من شركة الظاهرة القابضة برئاسة خديم عبد الله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ورومانيا وتنمية وتكثيف التعاون في المجال الزراعي بين البلدين الصديقين.

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