زوار "التعاون الإسلامي" يطرزون "كسوة الكعبة"

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

شهدت فعاليات مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الثاني الذي يعقد في مركز أبوظبي للمعارض، أمس، مشاركة الزائرين في تطريز جزء من كسوة الكعبة المشرفة ليضع كل زائر غرزة في الآيات التي سوف يتم تثبيتها في الكسوة الجديدة لبيت الله الحرام.

قال طلال حسني دومة المشرف على تنفيذ تطريز كسوة الكعبة المشرفة في المهرجان: حرصنا على المشاركة في المهرجان وتعليم الزوار عملية تطريز كسوة الكعبة المشرفة التي يتم تغييرها كل عام هجري، مشيراً إلى أن مدة صناعة وتطريز الكسوة بالكامل تصل إلى 8 أشهر من العمل المتواصل، وتستخدم في عملية التطريز خيوط مطلية بماء الذهب لإضفاء لمسة جمالية على الكسوة.

وأشار إلى أن عملية التطريز تمر بمراحل عدة أولها تحديد الشكل ووضع البطانة القطنية ثم تغليفها بالخيوط المطلية بماء الذهب والتي تحتاج دقة وأسلوبا فريدا حتى تظهر الحروف المكتوبة بالمظهر الملائم، ولفت إلى أن المشاركة لا تقتصر على التطريز فحسب، بل أيضا يتم تعريف الجمهور بأدوات غسل الكعبة المشرفة وكيفية إتمام عملية غسلها ووضع الكسوة بعد الانتهاء من إنجاز مراحلها والتي تنتهي بوضع النقوش المطرزة عليها.

وذكر أن تغيير كسوة الكعبة يتم بإزالة الثوب القديم بالتزامن مع يوم عرفة، ويشارك في إنجاز هذا العمل نحو 160 عاملا وفق خطة تشغيلية تبدأ من يوم التاسع من شهر ذي الحجة كل عام، حيث توضع المذهبات (ستارة باب الكعبة المشرفة) المصنوعة من الذهب الخالص بالجهة الشرقية، وعدد أربع صمديات تتضمن صورة الإخلاص والموجودة في الأركان الأربعة بالكعبة المشرفة وأربعة قناديل تحمل عبارة (الله أكبر) مثبتة عند خط النية (بدء الطواف)، وتقدر كسوة الكعبة بأنها تستهلك نحو 670 كيلو جراما من الحرير الخام الذي تتم صباغته باللون الأسود و120 كيلو جراما من أسلاك الذهب و100 كيلو جرام من أسلاك الفضة.

وشهدت فعاليات المهرجان في ثاني أيامه أمس، العديد من الأنشطة مثل العروض الفنية لفرقة الآستانا للباليه من كازاخستان، وفرقة الجوهرة السعودية، والدبكة الفلسطينية، والعزف على العود والقانون والمجموعة الفولكورية لبوركينا فاسو، والفرقة الشعبية الإندونيسية، وقصص الطفل التي تعرف الأطفال بالقيم الإسلامية، إضافة إلى العروض الفنية اليدوية مثل الرسم والتطريز والحياكة التقليدية.

رسائل التسامح

وقال السفير باتريزيو فوندي سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة: إن المهرجان مناسبة مهمة لانعقاده بالتزامن مع «عام التسامح»، وأرى أن منظمة دول التعاون الإسلامي اختارت المكان الصحيح لإقامة المهرجان الذي يعكس الثقافة الإسلامية من دول عدة، وأن الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعاون بمختلف الطرق للمشاركة في الفعاليات المختلفة للمهرجان، ولدينا مبادرة ستكون أساسا جيدا يمكن من خلالها التعاون مع المنظمة والدول الأعضاء للتواجد في هذه المهرجانات الناجحة.

وأشار إلى أن المهرجان المقام حاليا يمكن أن يرسل رسالة بعد حوادث هجمات وقعت في أماكن متفرقة وهي ضد الإنسانية ولا يمكن قبولها ومن المحزن أن نجد حوادث تتكرر في العالم، ولابد من مكافحة تلك الحوادث من خلال فعاليات مثل مهرجان دول التعاون الإسلامي الذي يبعث برسائل مثل التسامح والاستقرار والسلام، واعتقد أن الإمارات تبذل المزيد من الجهود المقدرة في إطار خلق أرضية مشتركة من الحوار بين مختلف الثقافات والأديان والاتحاد الأوروبي يقف مع الإمارات لمحاربة العنف والتطرف ولمواجهة مثل هذه الظاهرة في العالم أجمع من خلال اتخاذ خطوات بدءا من التعليم، وتدريس قيم قبول الثقافات والأديان الأخرى والتي يمكن أن نجني ثمارها على الأجلين المتوسط والطويل للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه إسهام مع دولة الإمارات في مركز «هداية» الذي يعد من المراكز المهمة التي تكافح العنف والتطرف والإرهاب ونقدم مزيدا من الدعم لهذا التوجه في المستقبل، لافتا إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي ستزيد أعضاءها الدائمين من المفوضية الأوروبية ليصبحوا 18 بدلا من 12 عضوا للمساهمة في عدة مشروعات جديدة مع الإمارات من أهمها تعزيز الحوار والتنمية والمساعدات الإنسانية التي تتم بالتعاون مع دولة الإمارات.

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تحالف الحضارات

أكد التقرير الثاني عشر لمرصد منظمة التعاون الإسلامي للإسلاموفوبيا، الذي صدر مؤخرا، أن ظاهرة الإسلاموفوبيا معقدة وهناك من العقبات التي تقف حائلا أمام أي استراتيجية فعالة لمكافحتها، داعيا لإعداد نهج متكامل لمكافحة هذه الظاهرة من خلال إقامة روابط قوية مع المجموعات التي تحارب التمييز القائم على الدين بما في ذلك كراهية الإسلام.

وتم عرض التقرير في جناح المنظمة، وطرح التقرير سلسلة من التوصيات أهمها التأكيد على حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مكافحة الإسلاموفوبيا، واستخدام معاهدات الأمم المتحدة الحالية بشأن الحريات الدينية وحرية التعبير وحظر التمييز العنصري كأدوات لمكافحة هذه الظاهرة، إضافة إلى تشجيع الحكومات على إحياء مبادرة الأمم المتحدة بشأن تحالف الحضارات مع إيلاء اهتمام خاص للانقسام بين المسلمين والغرب الذي يغذي الخوف من الإسلام.

ودعا التقرير إلى اعتماد نهج متكامل في مكافحة الإسلاموفوبيا بدلا من مقاربة تعتمد على البعد الجغرافي للظاهرة وإقامة روابط قوية بين المجموعات التي تحارب التمييز القائم على الدين بما في ذلك كراهية الإسلام ومعاداة اليهود والرهاب المسيحي مع إقامة تحالفات مع المجموعات الأخرى التي تم تهميشها وتجريدها من إنسانيتها على أساس العنصرية وكراهية الأجانب.

وأشارت التوصيات إلى أهمية إنشاء مراكز إضافية لدراسة الإسلام في المجتمعات الغربية، وتنظيم حملات من أجل رفع الوعي حول خطر الإسلاموفوبيا وتعزيز الصورة الإيجابية عن الإسلام والاهتمام بمشاكل مسلمي أوروبا، ورصد خطب الكراهية والإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم.

تصاعد الخوف من الإسلام

وأشار التقرير الذي غطى الفترة الممتدة بين يونيو 2018 وحتى مارس 2019، إلى أنه بعد أن سجلت ظاهرة الإسلاموفوبيا انخفاضا طفيفا خلال العام الماضي تصاعدت من جديد موجة خوف من الإسلام وخطابات الكراهية، وفي الوقت نفسه، سلط التقرير الضوء على دراسات وأخبار تؤكد زيادة مثيرة للقلق من جرائم الكراهية ضد أفراد ينظر إليهم على أنهم مسلمون فضلا عن ارتفاع عدد الهجمات على المساجد والمراكز المجتمعية لاسيما في أوروبا والولايات المتحدة.

العثيمين: مراقبة حالات العنف والكراهية

قال الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مقدمة التقرير إن المنظمة تسعى من خلال مرصد الإسلاموفوبيا إلى مراقبة حالات العنف والكراهية بهدف توثيقها وتقديمها على وجه الخصوص إلى مجلس وزراء الدول الأعضاء، مؤكدا حرص المنظمة على زيادة الوعي بالخطر الواضح الذي تمثله الإسلاموفوبيا وباقي السياسات والممارسات التمييزية ضد المسلمين.

واسترعى الأمين العام انتباه صانعي القرار في العالم الإسلامي إلى أن اتجاه الخوف من الإسلام لايزال ينذر بالخطر، داعيا في الوقت نفسه إلى بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الدول الأعضاء لهذه الآفة في شموليتها ولاسيما من خلال السياسات الوطنية بما في ذلك مناهج التعليم الوطنية.