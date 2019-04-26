عبد الله بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع بريطانيا

لندن (وام) التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى المملكة المتحدة، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصاً تطورات الأوضاع في كل من اليمن وليبيا.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه رحب معالي جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين استراتيجية وراسخة، وهناك حرص على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

كما أشاد معاليه بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية في المجالات كافة. حضر اللقاء سليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

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