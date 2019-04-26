حاكم الشارقة يشهد تخريج الدفعة الثالثة من "تطوير معلمي الحضانات"

الشارقة (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن أهمية برنامج تطوير وتأهيل معلمي الحضانات في الشارقة تكمن في كونه يقع في فترة مهمة من عمر الأطفال حيث بداية تشكل الفكر الإنساني وتطور العقل البشري.

جاء ذلك في كلمة لسموه أمس، في حفل تخريج الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبي لتطوير معلمي الحضانات في الشارقة، والذي يقام بتنظيم من مجلس الشارقة للتعليم بالتعاون مع مدرسة فيكتوريا الأسترالية الدولية.

وتقدم صاحب السمو حاكم الشارقة بالشكر لمنتسبي البرنامج، مؤكداً لهم بأن هذه التجربة التدريبية تكمن أهميتها في كونها ستنعكس في تطبيقها على بداية تشكل الفكر الإنساني وتطور العقل البشري لدى الطلبة المنتسبين للحضانات. ودعا سموه كافة المنتسبين للبرنامج التدريبي والعاملين في الحضانات بمختلف مراكزهم إلى ضرورة الانتباه إلى أصغر وأبسط الأمور التي لا يدركها الأطفال حتى لا تتأثر عقولهم التي هي في فترة التطور بأي شوائب. وأضاف سموه قائلاً: أنتم من ستصنعون بأيديكم تلك العقول وتطورونها، فلا بد أن تكونوا على دراية تامة بكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال، حتى نوجد جيل جديد متطور قوامه الفكر الصحيح والتربية الحسنة التي سيستقونها منكم، ويجب عليكم أن تدركوا مدى أهميتكم لنجاح هذه الخطة التي نطمح لتحقيقها واستمرار هذه التجربة الرائدة وفق ما رسمنا لها ونتمناه منها.

واختتم سموه حديثه مشيراً إلى أن هذه التجربة لن تقتصر على الحضانات بل ستتطور خلال الأعوام القادمة لتشمل رياض الأطفال والمراحل الابتدائية حتى يظل الطالب يخطو بخطوات ثابتة في مسيرته التعليمية، وحتى يتمكن من رسم مستقبله وفق اختياراته المبنية على قرارات سليمة.

وألقى دين بايره مدير مدرسة فكتوريا الأسترالية الدولية كلمة قال فيها: إن التزام سموكم في تطوير وتحسين النواحي الاجتماعية والسلوكية والتعليمية للأطفال أمر ملهم لنا جميعاً، ونتمنى أن يكون المنتسبون لهذا البرنامج قد استفادوا من هذه التجربة، ونؤكد لكم بأننا قد استفدنا من حرفيتكم ورغبتكم أنتم المعلمين للتعلم، وأعتقد أنه لمن الرائع أن نجد المعلمين مازال لديهم رغبة في التعلم وبشغف كبير وهذا أمر يستحق الشكر والتقدير. وقال الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم: تمكنا من تشغيل 25 حضانة يبلغ عدد الأطفال فيها نحو 1500 طفل، كما يبلغ عدد الموظفات فيها 225 موظفة، وسيتم البدء قريباً بالمرحلة الثانية.