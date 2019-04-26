أدنوك للتوزيع تحتفي بالفائزين بجوائز "عبّيها وحلّق" مع الاتحاد للطيران

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة اليوم، وبالشراكة مع الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الامارات، عن أسماء الفائزين الـ 14 في المرحلة الثانية من مبادرة "عبّيها وحلّق"، وذلك خلال احتفالية خاصة أقيمت في مركز الاتحاد للطيران للابتكار اليوم.

حيث تعد حملة "عبّيها وحلّق" مبادرة مشتركة بين شركة أدنوك للتوزيع وطيران الإتحاد، تتيح للعملاء فرصة دخول سحب للفوز بتذكرتي طيران الى أية من الوجهات التي تطير إليها الاتحاد للطيران.

تم إعلان نتائج السحب الثاني أمام جمهور من المتابعين ضمّ عدد من الفائزين السابقين، بالإضافة الى مسؤولين وموظفين من أدنوك للتوزيع والاتحاد للطيران. كما تمّ بث أحداث السحب من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة أدنوك للتوزيع، وتضم جوائز المبادرة الممتدة على مدار ثمانية أسابيع: تذكرتي ذهاب وعودة على الدرجة السياحية، وتذكرتي سفر ذهاب وعودة على درجة رجال الأعمال للعملاء الذين يختارون التزود بوقود السوبر 98، أو لدى استخدامهم الخدمة المميزة، أو لدى الدفع باستخدام محفظة أدنوك، بالإضافة لفرصة الفوز بأميال إضافية على الاتحاد للطيران.

يذكر أنه تم إطلاق حملة "عبّيها وحلّق" في منتصف شهر أبريل، وستستمر حتى منتصف شهر يونيو. وسيتم الإعلان عن 14 فائزاً في كلّ سحب يجري أسبوعياً. حيث يستطيع العملاء دخول السحب من خلال إرسال رسائل نصيّة وفقاً للتعليمات الموضحة على وصل خدمة أدنوك للتوزيع، والجائزة هي عبارة تذكرتي سفر على الدرجة السياحية. كما أن العملاء الذين يتزودون بالوقود من نوع سوبر 98، أو يستخدمون على الخدمة المميزة، أو يدفعون باستخدام محفظة أدنوك الذكية سيربحون تذكرتين على درجة رجال الأعمال.

وبهذه المناسبة علّق السيد سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع قائلاً: "نحن نتطلّع دوماً للتواصل مع العملاء، وابتكار طرق جديدة لتخطّي مستوى توقعاتهم خاصة فيما يخصّ الخدمات التي نقدمها لهم. وتتيح لنا حملة "عبّيها وحلّق" التفاعل مع عملائنا بمنحهم فرص الفوز بتذاكر سفر على متن الاتحاد للطيران من خلال التزوّد بالوقود في محطاتنا المنتشرة على مستوى الإمارات السبع. نحن نقدّر عملائنا، ويسعدنا مكافئة ولائهم لنا بهذه الطريقة المبتكرة".

وأضاف الراشدي: "كما نتوجه بالشكّر لشركة الاتحاد للطيران لدعمهم لنا والذي مكننا من تقديم هذه الفرصة المميزة للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة".

وعلّق السيد روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً: "بصفتنا شركة الطيران الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، نفخر بكوننا شركاء شركة أدنوك للتوزيع في هذه المبادرة الهادفة لمكافئة العملاء. حيث تمنح هذه الشراكة الفرصة للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة للفوز برحلة على متن الاتحاد للطيران للسفر إلى وجهاتهم المفضلة، أو زيارة عائلاتهم وأوطانهم، ونتطلّع لمعرفة الوجهات التي سيختارها الفائزون للسفر".

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وتم خلال الحدث تسليم الجوائز للفائزين في السحب الذي أقيم يوم 17 أبريل بالمقر الرئيسي لشركة أدنوك للتوزيع.

حيث فازت رانيا فريجي المقيمة في إمارة أبو ظبي بتذكرتي ذهاب وعودة على درجة رجال الأعمال خلال السحب، وقالت إنها تنوي استغلال التذكرتين اللتين ربحتهما للسفر الى أستراليا أو نيوزيلاندا وأن ذلك كان أحد أحلامها التي ستتحقق الآن.

بينما فاز ليوتي نيميديا المقيم في مدينة العين بتذكرتي سفر أيضاً وقال: "كنت أتمنى الذهاب مع عائلتي في إجازة خلال شهر يونيو وقد فزت بالجائزة في الوقت المناسب. سنستطيع الآن زيارة أقاربنا وأصدقائنا في الفلبين".

وفاز عبد العزيز النعيمي من العين بتذكرتي سفر وعلّق بهذه المناسبة قائلاً: "هذه هي المرة الأولى التي أربح فيها أي شيء!" حيث ينوي استغلال التذاكر للسفر الى أستراليا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

للمشاركة في المسابقة، يجب على العملاء شراء ما قيمته 50 درهم من المنتجات البترولية (E-Plus 91، أو سوبر 98، أو ديزل، أو الكيروسين، أو الغاز الطبيعي)، وذلك لدى تزودهم بالوقود في محطات شركة أدنوك للتوزيع المنتشرة في جميع أنحاء الدولة. حيث سيحتوي وصل الشراء على رمز تعريفي مميز لدخول السحب، ويجب إرساله في صورة رسالة نصّية مع الاسم الكامل لصاحب العملية على الرقم 2772. سيتم قبول محاولة واحده فقط لكل عميل لفرصة الفوز بتذكرتي ذهاب وعودة لأي وجهة على متن الاتحاد للطيران التي تنطلق من مطار أبو ظبي (تطبق الشروط والأحكام). كما سيحصل العملاء الذين تزودوا بالوقود سوبر 98، أو اختاروا استغلال الخدمة المميزة، أو الدفع باستخدام محفظة أدنوك، على ترقية للتذاكر إلى درجة رجال الأعمال.

الجدير بالذكر أن الفائزون الجدد سيتم الإعلان عنهم كل يوم خميس لمدة شهرين من خلال حساب شركة أدنوك للتوزيع على موقع إنستغرام (@ADNOCDistribution)، وتويتر(@ADNOCdist)، وفيسبوك (@ADNOCDistribution).

لمعرفة المزيد حول شروط وأحكام المسابقة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني هنا.