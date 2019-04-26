"الأخوة الإنسانية".. شعار مجالس الداخلية الرمضانية

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق مجالس وزارة الداخلية في دورتها الثامنة، مطلع شهر رمضان المبارك لتناقش عدداً من الموضوعات المجتمعية الحيوية تحت عنوان «الأخوة الإنسانية»، حيث سيعقد 70 مجلساً على مستوى الدولة من بينها 14 مجلساً نسائياً يركز على موضوع «المرأة والطفل» «النموذج الإماراتي».

وستناقش المجالس مواضيع «قيم السلام» و«مكافحة التمييز والكراهية» و«آفة الإرهاب» و«علاقة الشرق بالغرب» و«الإمارات وصناعة التسامح» و«نشر الأخلاق» و«كبار المواطنين وأصحاب الهمم» و«المرأة والطفل».

وأكد العميد الدكتور صلاح عبيد الغول مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، المشرف العام على المجالس أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية لدعم مواضيع المجالس التي تنوعت تحت شعارها الرئيسي، لتناقش مواضيع حيوية ذات بعد استراتيجي ومتوافق مع رؤية حكومة الإمارات الساعية لنشر المعرفة والثقافة من خلال الملتقيات والحوارات المجتمعية.

وقال الغول كما جرت العادة ستنعقد بتنظيم من مكتب ثقافة احترام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بالوزارة، وبالتنسيق مع القيادات العامة للشرطة بالدولة والإدارات الشرطية في عمل متكامل يهدف لتعزيز جهود الوزارة في نشر الثقافة المجتمعية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية والغاية المنشودة من المجالس بتعزيز الحوار المجتمعي.

وأوضح العقيد الدكتور عبدالله الشامسي مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالوزارة أن ما يميز مجالس العام الحالي في دورتها الثامنة في رمضان المبارك، زيادة عدد المجالس النسائية لتصبح 14 مجلساً بدلاً من 7 في كل دورة، وذلك تأكيداً على أهمية هذه المجالس ودورها الرئيسي في إثراء النقاشات من قبل العناصر النسائية وخاصة أن الموضوع الفرعي للمناقشات سيكون بعنوان «المرأة والطفل» للحديث عن التجربة الإماراتية.