دستور الدولة بلغة "برايل" لأول مرة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن إصدار دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بلغة برايل، والذي يعتبر الأول من نوعه، وباكورة إصداراتها القانونية بلغة برايل، مؤكدة أن هذا الإصدار يأتي في إطار جهودها نحو نشر الثقافة القانونية في المجتمع، وذلك عبر منهجية متكاملة تعتمد التواصل الفعال مع كافة الفئات.

وكان المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي قد أطلق الإصدار الأول لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة بلغة برايل، أمس، بحضور عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حيث قدم عدداً من النسخ كإهداء من دائرة القضاء في أبوظبي إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وأكد العبري أن دائرة القضاء في أبوظبي تعمل تحت مظلة رؤية حكومة أبوظبي، ووفق خطة متكاملة لدعم أصحاب الهمم وتقديم خدمات عدلية وقضائية متخصصة تلبي احتياجاتهم، إضافة إلى العديد من مشروعات المسؤولية المجتمعية بما في ذلك جهود التوعية ونشر الثقافة القانونية. مشيراً إلى توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بنشر الثقافة القانونية في المجتمع، مع صياغة رسائل التوعية لكل فئة بما يلبي احتياجاتها الواقعية ويتناسب مع اهتمامات وتوجهات أفرادها.

ومن ناحيته قال الحميدان إن هذا التعاون ليس الأول بين الجانبين، وإن المؤسسّة تسعى في كافة المشاريع والمبادرات التي تطلقها لتحقيق أفضل طرق تأهيل ورعاية منتسبيها من أصحاب الهمم.