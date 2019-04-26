تكريم الفائزين في جائزة القائد العام للتميز بدبي

دبي (الاتحاد) كرمت شرطة دبي الفائزين في جائزة القائد العام للتميز 2019، في دورتها الخامسة عشرة، بحضور اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والدكتور هزاع خلفان النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، واللواء خبير خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي. وذلك في فندق ريتز كارلتون بدبي.

وشهدت فئات الجائزة هذا العام مشاركة كبيرة من قبل الموظفين، حيث تلقت الإدارة العامة للتميز والريادة نحو 193 طلباً للمشاركة في فئة التميز الإداري، و448 مشاركة ضمن فئة التميز الوظيفي بينها 97 مشاركة من العنصر النسائي و50 من فئة الشباب.

وكرم القائد العام الإدارات العامة ومركز الشرطة الفائزة ضمن الفئات المختلفة.

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