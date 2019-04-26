تحرير الأمير (دبي) أحالت النيابة العامة في دبي شابة باكستانية إلى محكمة جنايات دبي بتهمة انتحال شخصية فتاة إماراتية وعرض رشوة قيمتها 100 ألف درهم على موظف يعمل بأحد مصارف الدولة بمهنة مساعد مسؤول خدمة العملاء بفرع المصرف بدبي مول تقتضي طبيعة عمله تقديم خدمات القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وفتح حسابات للعملاء الجدد وتقديم العروض التجارية للعملاء.

ووفق شهادة «المبلغ» وهو الموظف، فقد عرضت عليه المتهمة مبلغ 100 ألف مقابل تمرير معاملة قرض لها «عقد بيع صكوك بالمرابحة» فيما تؤكد التحقيقات وأوراق القضية أن المتهمة اشتركت أيضا مع شخص آخر من جنسيتها نفسها في تزوير صور محررات رسمية وعمدت إلى استعمال هذه الأوراق في فتح حساب باسمها، كما اشتركت مع مجهول في تزوير شهادة راتب من جهة حكومية وذلك بغية الحصول على قرض كبير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باكستانية تعرض رشوة للحصول على قرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.