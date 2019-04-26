كشف هوية سائق دهس شخصاً وهرب

الشارقة (الاتحاد) تمكنت فرق التعقيب والبحث المروري بشرطة الشارقة، من كشف هوية سائق تسبب في دهس أفريقي، الأمر الذي أدى إلى وفاته، وهروب السائق من موقع الحادث. وترجع تفاصيل الحادث إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية بالقيادة، مفاده تعرض شخص لحادث دهس من قبل مركبة على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد، وهروبه مباشرة من موقع الحادث، وقد فارق المذكور الحياة قبل وصوله لمستشفى القاسمي.

وتمكنت فرق البحث من بالوصول للمركبة المتسببة في الحادث، وإحالة سائقها للنيابة العامة.

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