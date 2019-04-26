بدء التسجيل في "أمان" لتجنب الحرائق بالشارقة

أحمد مرسي (الشارقة)

بدأت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، في استقبال طلبات التسجيل لتركيب وتفعيل نظام «أمان» الخاص بأجهزة كاشف الدخان والوقاية من الحرائق، في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، بالإمارة، وذلك للحد من مخاطر الحريق والتعامل معه قبل حدوثه.

وأكد الشيخ خالد بن صقر القاسمي، رئيس الهيئة، خلال لقاء عقده صباح أمس، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور المطورين العقاريين وعدد كبير من المعنين بالمنشآت المتنوعة، ضرورة البدء في التسجيل بالبرنامج، والذي يكتسب أهمية خاصة كونه نظاماً ذكياً ومتكاملا للحد من مخاطر الحريق مقدماً، من خلال ربطه بغرفتي عمليات، إحداها تابع للشركة والأخرى لدى الدفاع المدني بالإمارة.

وأضاف: أن البرنامج يسهم في وضع حلولاً ناجحة لحماية الأفراد والممتلكات، عبر مزايا الكشف المبكر والإنذار السريع على مدار الساعة، وأنه سيكون إلزامياً للمنشآت.

وذكر أنه يمكن لأصحاب المنشآت المتنوعة التسجيل للحصول على خدمات نظام «أمان» عن طريق الموقع الإلكتروني (www.eservices.spsa.ae)،، وكذلك التواصل مع الموظفين المختصين للتسجيل .

وأوضح المهندس قيس محمود، مدير نظام «أمان» في هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، أن قيمة الاشتراك في النظام تتراوح بين 4 آلاف درهم إلى 5 آلاف درهم ويتم تركيب الأجهزة في نحو 40 دقيقة فقط، ويتم ربطها بغرفة العمليات، مشيراً إلى أنه ومنذ مطلع الشهر الجاري، بداية التسجيل، قامت نحو 80 منشأة بالتسجيل لتركيب النظام منها 50 منشأة حكومية و 30 منشأة خاصة.

وأكدت المهندسة لمياء النومان، مدير إدارة الخدمات المساندة في الهيئة، أن معهد الشارقة للتدريب الوقائي، درب نحو 100 عامل في الإمارة على شروط الأمن والسلامة،وكذلك يهدف لتدريب وتأهيل 5000 عامل في المنشآت الهامة عالية الخطورة داخل الإمارة، كشركات ومصانع البترول على سبيل المثال، وذلك حتى نهاية العام الجاري.