مواعيد لحركة الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد بعجمان

عجمان (الاتحاد) حددت القيادة العامة لشرطة عجمان مواعيد جديدة لتنقل الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة عجمان، وتعزيزاً للسلامة المرورية على الطريق، والتخفيف من ازدحام الحركة المرورية على الشارع.

وصرح المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان عن قرار الشرطة بمنع سير الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة عجمان، في الطريق القادم من إمارة أم القيوين بالاتجاه إلى إمارة الشارقة من الساعة الخامسة والنصف صباحاً حتى الثانية عشرة ليلاً، وذلك بدءاً من الأحد المقبل.

وأضاف: أن المنع مطبق على جميع الشاحنات ما عدا الحاصلة منها على ترخيص للعبور في أوقات المنع من إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان يتضمن تبرير سبب التقدم بطلب العبور. وأكد مدير إدارة المرور والدوريات أن قرار المنع جاء لتعزيز السلامة المرورية على الطريق نظراً لخطورة تواجد الشاحنات والمركبات الثقيلة على الطريق السريع خلال النهار، وتأمين سيرها في وقت تقل فيه حركة المركبات الخفيفة، داعياً السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور.

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