تدهور مركبة أسطوانات غاز بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) تدهورت مركبة محملة بأسطوانات الغاز على شارع الخليج العربي في أبوظبي، بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وتعامل الدفاع المدني مع الحادث بالتأكد من عدم تسرب الغاز من الأسطوانات بإحكام إغلاقها، تفادياً لحدوث أي انفجار ونقلها من المركبة حرصاً على سلامة الجميع.

وقال النقيب فيصل راشد الظنحاني، مدير فرع تحقيق الحوادث الجسيمة بإدارة مرور أبوظبي:« تبين بعد المعاينة أن سبب الحادث، يعود إلى تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء».

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