3 مراكز لبرامج النقاط المرورية بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استحدثت شرطة أبوظبي 3 مراكز لتقديم خدمة برامج النقاط المرورية، للتسهيل على المتعاملين والوصول إليهم في أماكن تواجدهم، بتدريب وتأهيل السائقين المخالفين ومسجل بحقهم نقاط مرورية.

وتهدف إلى تفادي سحب رخصة القيادة للملتحقين بالبرنامج الأول، واسترجاع رخصة القيادة المسحوبة في البرنامج الثاني، وفك حجز المركبة في البرنامج الثالث.

وأوضح العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع، أن المراكز تتوزع في أقسام برامج النقاط المرورية بمنطقة مصفح، والمتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، والمتابعة الشرطية في مبنى بريفاب «المرور القديم» بمنطقة العين، وتعقد الدورات بـ«اللغة العربية والإنجليزية والأوردو».

وقال المقدم أحمد جمعة الخييلي، رئيس قسم برنامج النقاط المرورية، إن البرامج تهدف إلى تدريب وتأهيل السائقين من مخالفي قانون السير والمرور الاتحادي، وذلك من خلال التحاقهم بدورات تأهيلية، حيث يتم تخفيض (8) نقاط مرورية للمرة الواحدة في السنة لمن لم يتجاوز عدد النقاط المرورية المتراكمة عن (23) نقطة مرورية. وأشار إلى أن برنامج استرجاع رخصة القيادة الدائمة في الحالات التي يتم فيها حجز الرخصة في السابقة المرورية الأولى ووقف العمل بها لمدة (3) أشهر، وفي السابقة المرورية الثانية يتم حجز الرخصة ووقف العمل بها لمدة (6) أشهر وفي السابقة المرورية الثالثة يتم حجز الرخصة ووقف العمل بها لمدة سنة، حيث يعفى المخالف من المدة المقررة لحجز رخصة القيادة في السابقة المرورية الأولى فقط إذا اجتاز دورة تدريبية في أحد معاهد تعليم قيادة المركبات.

وأضاف الخييلي: أنه يتم حجز رخصة القيادة المؤقتة ويوقف العمل لمدة (6) أشهر للرخص التي تحت التجربة أو الجديدة التي تصدر أول مرة إذا بلغ الحد التراكمي للسائق (24) نقطة مرورية، ويعفى المخالف من المدة المقررة لحجز الرخصة إذا اجتاز دورة تدريبية.

وفيما يتعلق بالمركبة المخالفة يتم فك حجز المركبة إذا اجتاز السائق المخالف الدورة التأهيلية بشرط ألا يتجاوز مبلغ الغرامة للمخالفة الواحدة 3000 درهم، ويتم حجز المركبة عن الأيام المتبقية.

وذكر أن رخصة قيادة سائق مركبة ثقيلة تحجز لمدة سنة ولا تعاد إليه الرخصة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية في أحد معاهد تعليم قيادة المركبات التي تعتمدها الجهة المعنية، وتفرض عليه غرامة 3000 درهم في الحالات التالية: إذا تسبب في حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها أو أي مركبات أخرى، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، أو التجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز، أو قيادة المركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين للخطر. وأكد أن شرطة أبوظبي هدفها تجنيب السائقين سحب رخص قيادتهم في البرنامج الأول، وتمكينهم من استرجاع رخص القيادة في البرنامج الثاني، وإتاحة الفرصة لهم بفك حجز المركبة في البرنامج الثالث.