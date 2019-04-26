3 جوائز لـ"أشغال الشارقة" في "ميد للمشاريع"

الشارقة (الاتحاد) حصد مشروعان من مشاريع دائرة الأشغال بالشارقة 3 جوائز من مسابقة ميد للمشاريع، والتي تقدم للمشاريع التي تتمتّع بأعلى مستويات الجودة خليجياً. وفاز مشروع «الغرفة الماطرة» بالتقدير، حيث حاز المركز الثاني كأفضل مشروع إبداعي لعام 2019 على مستوى دول الخليج، إضافة إلى جائزة أفضل مشروع إبداعي على مستوى الإمارات، فيما حصد مشروع مبنى «الشارقة للكتاب» جائزة أفضل مشروع تراثي اجتماعي ثقافي.

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